Chef Vinícius Rossignoli, ex-Masterchef, ministra o curso “Experimenta Cerrado” em Brasília

A Trilha do Candango, espaço de eventos e turismo de vivência localizada no Lago Oeste, receberá neste sábado (28), o curso “Experimenta Cerrado”, que promoverá o reconhecimento de espécies nativas e os seus usos na gastronomia. O curso vai contar com a presença do chef Vinícius Rossignoli, ex-participante do Masterchef Brasil e especializado em gastronomia do Cerrado, e o biólogo Marcelo Kuhlmann. Para o almoço, Rossignoli dará a oficina de culinária seguida pelo menu degustação com ingredientes típicos da região. Ao final, os participantes ainda irão concorrer a uma obra do artista Ralfe Braga.

Foto: Arquivo Pessoal