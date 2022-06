O premiado chef Marco Espinoza (foto), que comanda, em Brasília, os restaurantes Cantón, Kinjo, Lima, Meu Galeto, Sagrado Mar e Taypá, é uma das atrações do Taste Festival neste fim de semana. Espinoza fará uma aula-show hoje (5), às 16h, ensinando Polvo na Brasa. O evento acontece no Pontão do Lago Sul com ingressos a partir de R$ 40.

Foto: Arquivo Pessoal