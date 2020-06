Chef Gracco Magalhães ensina receita de bolo em live com o influenciador Thiago Miranda

PUBLICIDADE

Um dos chefs mais queridos e talentosos de Brasília, Gracco Magalhães vai ensinar uma de sua receitas mais saborosas. Trata-se do bolo semi naked de chocolate e framboesa. A iguaria será ensinada em detalhes durante live marcada para o próximo sábado, dia 27, às 13h30, no perfil @jkiguatemi no Instagram. O influenciador digital Thiago Miranda comandará o encontro virtual.

Fotos: Arquivo Pessoal e Reprodução