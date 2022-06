Chá bar, circulando, péssimo exemplo e casório são os destaques da coluna do dia

CIRCULANDO

Já começou em Brasília a movimentação de candidatos à presidência da República. Na tarde de ontem, quem deu rasante na capital foi Luiz Felipe D’Avila, candidato do partido Novo. Ele almoçou no Piselli o seu prato preferido: risoto.

PÉSSIMO…

Episódio desagradável e bastante lamentável de se ver em um evento no Estádio Nacional Mané Garrincha, conhecido agora como Arena BRB. Gerente de Marketing de uma famosa marca de bebidas protagonizou uma cena deplorável.

…EXEMPLO

Ao chegar no evento, em uma roda de conhecidos e também de não conhecidos, todos foram cumprimentados pela pessoa, com exceção de um convidado negro, o que ficou visível e gerou muita indignação em algumas pessoas do grupo.

DOAÇÕES

O TJDFT realiza até o dia 27, a campanha para arrecadação de roupas e cobertores. As peças serão entregues no 3º Mutirão de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua – PopRua Jud, que acontece dia 28, no Centro Pop Brasília, na Asa Sul.

CASÓRIO

Vários brasilienses conhecidos do circuito social e empresarial da capital estão afivelando as malas para o casamento de Lucas Bittar com Carolina Adriano no fim do mês, na paradisíaca Portofino, na Itália. Serão dois dias de muita festa.

PRESENÇAS

A ex-primeira-dama Karina Curi e o namorado Marco Aurélio Cunha, o empresário Fabiano Cunha Campos e Luciana, o casal de empresários Cláudia e Cláudio Melo e Lilian com o marido Bob Lima lá estarão para o sim em Portofino.

CIRCUITO

O advogado Marcos Joaquim Alves e Mayra Perin também estão com presença confirmada no casamento. O casal de lá segue para a Sardenha com amigos. Na sequência, Mayra passa temporada no apartamento da família em Lisboa.

HÓSPEDE

Vânia Carvalho, avó de Carolina, antes de seguir para Portofino dá um rasante em Milão, onde será hóspede do embaixador Hadil Vianna, que deixou a Embaixada do Brasil na Polônia para assumir o Consulado do Brasil em Milão.

Foto: Plínio Ricardo