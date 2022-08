Celebrando o amor na Itália, JBr faz 50 e ministros reunidos na coluna do dia

MINISTROS REUNIDOS

O ministro do STF Luís Roberto Barroso será um dos conferencistas do seminário internacional A Competência da Justiça do Trabalho, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), entre os dias 18 e 19 deste mês, na sede do Tribunal, em Brasília. A conferência de abertura será proferida pelo ministro aposentado do STF e ex-ministro da Justiça, Nelson Jobim.

JBR…

No clima da comemoração de seus 50 anos, que serão completados no mês de dezembro, o Jornal de Brasília está realizando uma série de ações. Entre elas está a criação de um porta-vinho feito manualmente e inspirado nos icônicos monumentos de Brasília. Peças criadas pela designer de letras, Cleice Galvão. Centenas estão sendo confeccionadas.

…FAZ 50

Os mimos serão presenteados acompanhados por bons vinhos para amigos e parceiros do Jornal de Brasília. O JBr também está produzindo uma série de vídeos com a participação de personagens com histórias ligadas ao Jornal de Brasília. Basta acessar o canal do JBr no YouTube e ficar por dentro dos depoimentos de personalidades que ainda irão sair.

ANFITRIÕES

Na contagem regressiva para a festa que promovem na próxima quinta-feira em Brasília, para celebrar os amigos e ao mesmo tempo colaborar com instituições de caridade da capital federal com a doação de cestas básicas, o casal Eustáquio e Vera Carla Silveira está feliz com as confirmações dos convidados para o evento. Estão em quase 100%. Noite com show do cantor Fagner.

SUCESSO

Depois de dois anos de pausa em virtude da pandemia, o III BrazilFoundation Gala Minas, no Casa Tua, em Belo Horizonte (a coluna foi convidada e infelizmente não pôde comparecer por estar em outra viagem) foi sucesso de público e de arrecadação. Cerca de R$ 3 milhões de reais foram arrecadados. Os recursos serão investidos em organizações da sociedade civil em todo o Brasil.

DECOLANDO…

O Aeroporto de Brasília movimentou no 1º semestre de 2022 um pouco mais de 6 milhões de passageiros em mais de 58 mil pousos e decolagens. O fluxo é 53% maior que o registrado no mesmo período de 2021. Mesmo com um tráfego de pessoas superior ao ano passado, o movimento nestes seis primeiros meses do ano ainda é 25% menor que o de 2019.

…E ATERRISSANDO

Os meses mais movimentados foram janeiro e março, com mais de 1 milhão de passageiros a cada mês. O Aeroporto Internacional JK continua sendo um dos principais centros de conexão de voos do Brasil, com mais de 40% dos passageiros em trânsito para outras regiões. O movimento é impulsionado principalmente pelas companhias aéreas Latam e Gol.

DOSE DUPLA

Colunista de gastronomia do Jornal de Brasília, o jornalista Leonardo Resende comemora no próximo final de semana mais um aniversário. A comemoração será em dose dupla. Começa no sábado, com uma sunset na rooftop do B Hotel. Já no domingo, o brinde à nova idade prosseguirá com um fim de tarde nos belos jardins da Belini Pani, na Asa Sul.

