Casório no Rio, reflexão, educação, sustentável e valorização

EDUCAÇÃO

O Brasil é o 9º país que mais envia estudantes para os Estados Unidos. Dos 16 mil brasileiros que estudam por lá, apenas 2.705 estão nas Community Colleges, um modelo norte-americano de faculdade mais curta e bem mais barata. Para divulgar as vantagens do sistema, o EducationUSA promove o Community College Week, evento totalmente online e gratuito, de 4 a 8 de outubro.

CAMPANHA

O ex-senador Delcídio Amaral já está se preparando para concorrer a um mandato de deputado federal pelo estado do Mato Grosso do Sul nas eleições do próximo ano. Presidindo o PTB de seu estado, o ex-ministro de Minas e Energia está percorrendo semanalmente inúmeras cidadezinhas do interior e recebendo correligionários em seu escritório.

REFLEXÃO

Em um convite à reflexão pelos 200 anos de independência do Brasil, a Associação dos Funcionários do Ipea (Afipea) lança o Projeto Bicentenário da Independência…ou Morte?! O futuro do Brasil em debate. Para alimentar a discussão, fazem parte do projeto um concurso de charges e um de ensaios. Os concursos são abertos a todos e a participação é gratuita.

MUDANÇAS

Quem vem acompanhando o conteúdo de mídias digitais, televisão e rádio da Câmara dos Deputados já percebe uma pequena alteração no conteúdo. Mudanças que estão sendo promovidas pela Secretaria de Comunicação Social e Mídias Digitais da Câmara. A TV e Rádio Câmara já apresentam um novo aspecto de conteúdo oferecido diariamente.

SUSTENTÁVEL

Em tempos conturbados com inúmeros desastres naturais ocorrendo pelo mundo, a Estácio Brasília promove até o dia 1 de outubro, a Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social tendo como tema Mudanças Climáticas. O evento contará com diversas palestras, debates, lives e oficinas presenciais e abertas para toda comunidade do Distrito Federal.

INTEGRANDO

A Rota Bioceânica está promovendo forte integração entre o Brasil e o Chile, incluindo importantes universidades nos dois países. Os professores doutores Arlinda Cantero Dorsa e Lucio Flávio Sunakozawa estão com agendas concorridas encabeçando um grande número de lives e debates virtuais. Tudo em nome da educação e cultura no eixo Brasília – Santiago.

VALORIZAÇÃO

Diretor da Sérgio Castro Imóveis, o empresário Claudio Castro participa, no mês de outubro, de uma campanha com empresários do setor imobiliário e liderada por presidentes de Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis em 15 estados do Brasil, para valorizar a profissão de quem intermedia a compra, venda e aluguel seja residencial ou comercial.

SEM VIOLÊNCIA

O JBr do Bem, responsável pelas campanhas sociais do Jornal de Brasília, encerra hoje mais uma ação, desta vez feita em parceria com a ONG Laço Branco, que também atua na luta contra a violência doméstica. Iniciativa que teve como objetivo conscientizar o brasiliense da importância do respeito à mulher e divulgar o disque 180, em casos de agressões.

Foto: Miguel Castello