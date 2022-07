Casamento, pausa, luto, missa e novidade na coluna de hoje

Empresário Guilherme Lombardi e a esposa Adrielli também marcaram presença no casório, que teve três dias intensos de comemoração na Itália

Integrando a lista de convidados com a presença de familiares e amigos dos noivos, estava o casal Lorena Furtado e Flavinho de Souza

PAUSA

O titular da coluna faz uma pequena pausa para as férias, que também serão dias de inspiração para novos projetos que serão materializados no JBr. Retorno no próximo dia 18 de julho ao comando da Coluna MC. O nosso paparazzo César Rebouças, que também é jornalista por formação, assumirá interinamente até a minha volta.

LUTO

A coluna se solidariza com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pelo falecimento, ontem, de seu filho Ronaldo Ramos Caiado Filho, que era enteado da primeira-dama goiana Gracinha Caiado. A cremação ocorrerá hoje (4), em Goiânia. Nossos sentimentos a todos os familiares e aos amigos neste momento de extrema dor e sofrimento.

O BRASIL…

O Brasil está presidindo, durante o mês de julho, o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). A presidência é rotativa entre os países membros do principal órgão multilateral responsável pela paz e segurança internacionais. Durante o biênio 2022-2023, o país está exercendo seu 11º mandato eletivo. Sob a presidência do Brasil o CSNU…

…NO COMANDO

…examinará a situação de segurança em vários países. A presidência brasileira também promoverá debate aberto sobre a importância da comunicação estratégica em operações de manutenção da paz, em 12 de julho, a ser presidido pelo ministro Carlos Alberto Franco França, com a participação do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres.

MISSA

Está marcada para hoje, às 18h30, na Paróquia São Pedro de Alcântara, no Lago Sul, a missa de sétimo dia do saudoso jornalista e relações públicas Carlos Augusto Badra, pai de Ana Cláudia e Rafael Badra e ex-marido da também jornalista Consuelo Badra. Ele nos deixou em São Paulo, onde residia. A coluna se solidariza com a família neste momento de luto.

NOVIDADE

A Arena BSB (Estádio Mané Garrincha) reúne convidados entre jornalistas e comunicadores da capital na próxima quarta-feira, dia 6, para apresentar em primeira mão o seu novo espaço, que contará com mais de 700 m2. Todos os presentes serão recebidos com café da manhã especial e logo após farão uma visita guiada à Arena.

Fotos: Marcelo Chaves