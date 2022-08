Casamento no Park Way, cinema francês e novidades gastronômicas na coluna

O último sábado foi movimentado nos circuitos social e empresarial da DF. Com cerimônia religiosa conduzida pelo padre Edinaldo Castro, o casal Luiza Nasr, usando criação do Atelier Fátima Pires de São Paulo, e Alexandre Matias Júnior oficializou a união na presença dos amigos e familiares em meio aos anjos de Ceschiatti que pendem do teto da Catedral de Brasília.

Os noivos Alexandre Matias Júnior e Luiza Nasr recebendo a bênção do padre Edinaldo Castro

Logo após o sim na catedral, os noivos e os convidados seguiram para o Setor de Mansões Park Way para a festa, ocorrida em plena tarde e com direito ao famoso pôr de sol de Brasília, na residência da família da noiva. Os ambientes foram todos decorados delicadamente pela Nasr e Nasr Eventos, das irmãs Eliane e Karla Nasr, tendo as cores verde e branco como destaques.

O chef Marcelo Petrarca foi o responsável pelo cardápio servido no casório, que também contou com doces delícias preparadas por Marcella Pinho. Para animar os convidados que movimentaram a pista de dança, foram escalados a Banda Juninho Show, a dupla Roni Ricardo e os DJs Guga Guizelini e Luk. Os noivos viajaram para a lua de mel na Costa Amalfitana, na Itália.

DANCE

A coreógrafa Laura Virgínia lança a 14ª edição da Cultdance. A iniciativa traz, nesta edição, oficina gratuita com Sarah Ferreira no Centro de Dança do DF. As ações contam com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF e prometem movimentar a capital entre agosto e setembro.

NOVIDADES GASTRONÔMICAS

Tem novidade gastronômica aterrissando no Pontão do Lago Sul. Acaba de desembarcar por lá a Pastelaria do Beto. E dentro de quatro meses o complexo recebe mais outro atrativo: uma operação do grupo Chicago, especializado em carnes nobres. O local é referência em gastronomia.

CINEMA…

No mês de agosto, a Sala Le Corbusier da Embaixada da França em Brasília recebe o ciclo de longas-metragens Família em Crise. Seja com uma grande história de superação, um forte desafeto ou uma jornada de autoconhecimento, esses filmes abordam as dificuldades da vida em família.

…FRANCÊS

A programação começa com À Beira da Loucura, primeiro longa-metragem de Audrey Diwan. A sala Le Corbusier é o ponto de encontro dos amantes do cinema francófono. As sessões acontecem sempre às quartas-feiras e são gratuitas. A sala voltou a 100% da sua capacidade, com 120 lugares.

PASSAPORTE

O empresário brasiliense Giuseppe Salvatore aterrissa amanhã, devidamente acomodado na primeira classe da Qatar Airways, em Dubai. Dando uma pausa na agenda de trabalho, ele aproveita os encantos da cidade, que se tornou um importante destino turístico. De lá, Giuseppe segue para Abu Dhabi.