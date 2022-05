Casamento em Portugal, conquista e amor nas alturas na coluna de hoje

CONQUISTA

O restaurante Aroma, do chef Ronny Peterson, conquistou a 49ª posição no ranking dos 100 melhores restaurantes do Brasil pela revista Exame. Trata-se do único de Brasília na lista, que inclui os melhores e

mais badalados estabelecimentos do Brasil.

AMOR NAS…

O Complexo Brasil 21 promove, dia 11 de junho, o Love Experience, com pacote especial para celebrar o amor. O brinde com espumante no heliponto do hotel Meliá Brasil 21 promete garantir uma vista privilegiada do entardecer em Brasília.

…ALTURAS

O clima de romance ficará por conta da cantora Amanda Miranda e do violonista Bruno Arsky, com jazz, pop e internacional romântico. O jantar, com menu em três etapas, será no restaurante Norton, e terá hospedagem para duas pessoas no Meliá Brasil 21.

QUILATES

A designer de joias Carolina Neves desembarca na casa Aflorar do Sagrado, espaço holístico criado por Michella Marys, no Lago Sul. Encontro para apresentar coleção exclusiva para amigas da cidade, que serão recebidas pela RP Cláudia Salomão.

PETIT COMITÉ

O embaixador da Itália, Francesco Azzarello, será o anfitrião desta noite na Avenida das Nações. Ele recebe um grupo de 12 convidados para um jantar em homenagem à princesa e artista plástica Maria Gabriela de Orleans e Bragança.

OPÇÕES

Uma pesquisa recente realizada pelo Serasa e Cred trouxe revelações interessantes. O levantamento mostrou que cerca de 29% dos brasileiros possuem cinco ou mais cartões de crédito. Somente 9% da população no país mantém apenas um cartão.

PRECIOSIDADES

O empresário Juscelino Pereira, responsável pelo Piselli Brasília, no Iguatemi, foi buscar na região de Piemonte, na Itália, as trufas negras para comemorar um ano da casa, que começará a servir a iguaria, a partir de 1º de junho, com um menu completo.

ESCOLHIDO

O designer e arquiteto brasiliense Wilson Romão, com especialização no Instituto Europeo di Design, acaba de ter a sua cadeira Baru selecionada para participar da concorrida Feira de Milão 2022.. O móvel faz referência à flora do Cerrado brasileiro.

Foto: Arquivo Pessoal