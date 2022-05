Casamento em Florença, homenagem merecida e abusos tecnológicos na coluna do dia

ELEGÂNCIA…

Dias atrás, durante o evento de aniversário da empresária Maria Josina Cunha Campos, no Hotel Meliá Brasil 21, Cleucy Oliveira relembrou em uma conversa intimista com amigos, a elegância da saudosa sogra, dona Marita Martins.

…ATEMPORAL

Personalidade de destaque pelo mundo, dona Marita chegou a ser capa do jornal The New York Times, em uma matéria que falava da chegada do inverno. Ela foi clicada aleatoriamente na rua, onde chamou a atenção pela elegância.

FESTA

A influenciadora digital brasiliense Flay Leite movimenta a Península dos Ministros, no Lago Sul, no próximo dia 9 de junho. Ela comemora a chegada de mais um aniversário reunindo as amigas para um happy hour.

ANFITRIÃ

Ana Maria Gontijo será a anfitriã da próxima quinta-feira, na capital. Ela abre a casa no Lago Sul para um almoço caprichado em comemoração ao aniversário de uma amiga de longa data, a publicitária e empresária Cláudia Pereira.

Os brasilienses Guilherme Siqueira e Tamara Rudge no casamento de Lala Rudge e Bruno Khouri, ontem, no Four Seasons Florença, na Itália

CANJICA

Em clima de São João, o Sesc-DF vai comercializar diversos pratos e quitutes típicos do período junino de 6 a 12 de junho, das 11h às 14h, nos restaurantes da instituição em Taguatinga Norte, Guará, Gama e Ceilândia.

ABUSOS…

Dados iniciais da pesquisa Stalking online em relacionamentos da Kaspersky mostraram que 25% dos brasileiros entrevistados foram ou são vítimas de perseguição abusiva por meio de equipamentos tecnológicos.

…TECNOLÓGICOS

Já quando o estudo se aprofunda mais no tema violência e abuso, os resultados mostram que as mulheres são as vítimas mais afetadas no Brasil. Cerca de 52% delas passaram por monitoramento de suas atividades digitais (celular e computador).

GRANDE MESTRE

Jornalista pioneiro que faz parte da história da cidade, o colunista do Jornal de Brasília, Gilberto Amaral, recebeu uma merecida homenagem das mãos do vice-governador Paco Britto. Gilberto foi agraciado com a medalha Brasília 60 anos, entregue a personalidades e políticos do DF.

Ao lado da mulher Mara e da filha Bernadette, Gilberto Amaral recebe a homenagem das mãos do vice-governador Paco Britto, na casa da família Amaral no Lago Sul

A honraria foi concedida por ocasião dos 60 anos de Brasília, a quem muito fez pela cidade. Por conta da pandemia, a cerimônia só pôde ser realizada este ano. Impossibilitado de comparecer à entrega, o grande mestre do jornalismo social recebeu em casa a merecida homenagem.

Detalhe da honraria recebida pelo jornalista

APOIO…

Com o patrocínio da Caixa Loterias, a equipe da ADEF (Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal) representará Brasília nos calendários nacionais de competições da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais.

…NECESSÁRIO

O objetivo principal da equipe comandada pelo treinador Marcelo Ottoline é conquistar o título do Regional Centro-Norte que será de 8 a 12 de junho em Belém e classificar-se para o Campeonato Brasileiro em São Paulo.

Fotos: Vinícius de Melo e Arquivo Pessoal