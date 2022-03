Casa do jornalista Gilberto Amaral volta a ser invadida por ladrão no Lago Sul

Câmeras de segurança flagraram o assaltante arrombando o portão da residência, que fica na esquina da QI 9

A casa do colunista do Jornal de Brasília, Gilberto Amaral, no Lago Sul, voltou a ser assaltada na madrugada deste domingo. De acordo com o ex-administrador do Lago Sul, Marcelo Amaral, que está morando temporariamente com os pais, Gilberto e Mara Amaral, enquanto termina a construção de uma residência também no Lago Sul, o alarme do imóvel tocou pouco antes das 6h da manhã.

Câmeras de segurança flagraram o assaltante arrombando o portão da residência, que fica na esquina da QI 9. Com o acionamento do alarme, o meliante fugiu. Em janeiro deste ano, a casa de Gilberto Amaral e outras nas proximidades foram alvo de assaltos. Moradores da QI 9 conjunto 14, destacaram a importância de se fechar um beco que facilita a fuga de ladrões que agem na região.

“Gostaria de agradecer o Major Delatorres, comandante do 5º Batalhão do Lago Sul, e também o delegado Marcelo Fernandes, da 10º Delegacia de Polícia do Lago Sul, que investiga o caso. Estou muito preocupado com esses casos que estão se tornando corriqueiros na região. Não só a nossa casa, mas também a de vizinhos tem sido alvo de assaltantes”, disse Marcelo Amaral.

Foto e vídeo: Reprodução