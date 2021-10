Casa Cor Brasília recebe convidados para a abertura da mostra edição 2021

As empresárias Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá receberam convidados no último domingo, 24, para apresentar oficialmente a Casa Cor Brasília 2021, que acontece de hoje, dia 26, até 12 de dezembro, em uma propriedade na 904 Sul, inspirada no tema Casa Original. Ao todo, 7.200m² compostos por espaços que vão de estúdios com 35m² a um jardim de mais de 1 mil m², assinados por arquiteturos, do design de interiores e paisagistas estão disponíveis para o público apreciar.

A abertura, com a presença da primeira-dama Mayara Noronha, apresentou formato diferente dos demais anos. Os convidados foram divididos em dois turnos para garantir segurança e distanciamento dos presentes. A Banqueteria Rio 40º assinou o catering harmonizado com espumantes da Del Maipo Importadora. A cantora Patricia Medeiros embalou a tarde e a noite, com ritmos brasileiros e jazz norte-americano. Para percorrer os 37 ambientes da 29ª edição da mostra é necessário agendamento prévio de data e horário.

Fotos: César Rebouças