Casa Cor Brasília 2022 terá como cenário o Estádio Nacional Mané Garrincha

O contrato será assinado nesta segunda-feira (11), com o grupo que administra o local

Mudança de planos para a Casa Cor Brasília edição 2022. A empresária Moema Leão, uma das franqueadas da mostra junto com Eliane Martins e Sheila Podestá, havia informado para a coluna a ideia de manter a exposição no mesmo local do ano passado: uma propriedade da 904 Sul.

Só que houve uma reviravolta que acabou ocasionando uma mudança de planos. A mostra de decoração, arquitetura e paisagismo que completa em 2022, 30 anos, ocupará uma área do Estádio Nacional Mané Garrincha. O contrato será assinado nesta segunda-feira (11), com o grupo que administra o local.

A Casa Cor Brasília ocorrerá entre os meses de setembro e outubro deste ano. O tema será Infinito Particular e o número de ambientes e de profissionais participantes ainda estão sendo definidos. Esta edição promete ser uma das mais criativas, em especial pelo local onde será realizada.