Caroline Collor e Isabela Lira ganham almoço de aniversário no Lago Sul

Comemoração em dose dupla no Lago Sul na semana que passou. Nomes queridos do circuito social da capital, as amigas Caroline Collor e Isabela Lira foram homenageadas com um almoço especial por ocasião de seus respectivos aniversários (Caroline contou tempo no último dia 9 e Isabela troca de idade hoje, dia 15). A tarde foi prestigiada por cerca de 40 convidadas, todas amigas das aniversariantes, que adoraram o encontro.

A advogada Flávia Toledo abriu a casa às margens do Lago Paranoá, ao lado da amiga Mayra Perin, para o evento, organizado com esmero pela dupla. Flávia cuidou da decoração das mesas com louças de seu acervo pessoal em profusão com hortênsias, astromélias e mini rosas na cor laranja. A chef Marlucy Fonseca cuidou do cardápio do almoço com destaque para o tartar de salmão e o arroz de bacalhau, entre outras delícias.

Para adoçar o paladar das convidadas, bolo de blueberry com curd de limão siciliano e uma variedade de doces criados pelo chef patissier Daniel Wojsiat. O cantor Kléber Rocha animou o encontro com um repertório repleto de sucessos da atualidade. “Esta comemoração foi um símbolo de todo o carinho e amizade que recebemos este ano destas amigas tão especiais. Nossos corações estão repletos de gratidão”, disse as homenageadas.

SETENTA

Nome respeitado na política nacional, o paraibano Inaldo Leitão da Rocha completou 70 anos de idade este mês. Advogado, ex-governador, ex-presidente da Assembleia Legislativa da PB, ex-secretário de Estado, ex-deputado federal e presidente da CCJ da Câmara dos Deputados ele recebeu uma merecida homenagem dos familiares e amigos em Brasília.

GESTO NOBRE

O empresário brasiliense Victor Reis e a noiva Aline Braga decidiram optar pela filantropia ao anunciarem a troca de alianças. Todos os presentes que o casal receber pela união serão revertidos e doados para o Projeto Amor a Mais. Os noivos devem oficializar o enlace no dia 19 deste mês, às 19h, na Villa Giardini, em Brasília, em uma cerimônia reservada.

EXPERIÊNCIAS…

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, afirmou que é preciso construir um conhecimento criativo e aprender com as experiências dos diferentes países em relação ao acesso e à proteção dos direitos fundamentais das pessoas, para garantir que eles não sejam diminuídos no enfrentamento da pandemia de covid-19.

…A…

Luiz Fux falou na abertura do “I Webinar STF-Universidade de Münster: Covid-19 e seus impactos nos direitos fundamentais”. Na ocasião, o ministro apontou que o evento é o primeiro passo da parceria entre o STF e a universidade alemã, fundada em 1780. A parceria foi materializada pelo acordo de cooperação assinado entre as instituições.

…FAVOR

Gilmar Mendes, ministro do STF que cursou mestrado e doutorado na universidade alemã, destacou que o Supremo desenvolveu uma jurisprudência sólida referente ao combate à pandemia, capaz de estabilizar os conflitos sociais intensos nesse período. Pandemia que vem preocupando o mundo, em especial a Europa e a Ásia pelo crescente número de mortes ocorridas.

INCLUSÃO

O Projeto Alquimia, curso de Ourivesaria e Biojoias para pessoas surdas, terá momento especial neste 16 de novembro, com a abertura de uma mostra no centro de ensino da Aruc, local que abriga as aulas ministradas pela designer Suzana Rodrigues e pelo ourives Celso Grecov, idealizadores do projeto. As 35 peças expostas também estarão à venda.

