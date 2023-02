Carlinhos Brown e Iza são atração no circuito Barra-Ondina, em Salvador

O encontro foi em um dos primeiros trios elétricos a abrir o carnaval 2023 da capital baiana, comandando pela cerveja Devassa

O anfitrião do carnaval de Salvador Carlinhos Brown deu as boas-vindas à cantora Iza em sua estreia no Circuito Barra Ondina, em Salvador, ao lado dos artistas convidados Marcia Short, Russo Passapusso, Jeff Moraes e Nêssa, marcando de forma inesquecível a estreia. O encontro foi em um dos primeiros trios elétricos a abrir o carnaval 2023 da capital baiana, comandando pela cerveja Devassa, dentro do Bloco Folia Devassa.

“Ter Iza no carnaval da Bahia é uma necessidade. Isso internacionaliza ainda mais as nossas ruas e traz evidências de como cantar swingado, fazendo uma música boa, com todo o carisma que ela tem. Iza é muito bem-vinda em todas as ações, mas é muito importante também lembrar que ela traz consigo uma possibilidade de que o gueto ressurja, mostrando os talentos que possuímos”, destacou Carlinhos Brown.

“Estou muito feliz por essa oportunidade. Respeito muito o Carnaval de Salvador, um dos mais importantes e expoentes do nosso país. É uma movimentação cultural que sempre me animou muito então estar em cima de um trio em Salvador foi muito especial. A minha expectativa de me divertir bastante por estar ao lado de pessoas que admiro foi 1000% atingida. Eu tive a chance de cantar com muita gente que eu nunca cantei antes.” comentou Iza.