Carioca Alan Victor comanda lista de famosos de camarote badalado na Sapucaí

Relações públicas está na contagem regressiva para os desfiles do fim do mês no Rio

Com pouco mais de 27 anos, formado em Administração e técnico em Contabilidade, o carioca Alan Victor vem chamando a atenção e se destacando em outra área de atuação. Atualmente o rapaz é um dos mais promissores relações públicas do Rio de Janeiro. Um típico representante da falada Geração Z, que não se desconecta um minuto da internet de olho nas novidades.

Sua visão empreendedora começou aos 17 anos, trabalhando com publicidade em sacos de pães. Na sequência veio o Projeto Praia Limpa e sua conscientização sobre o consumo consciente, educação ambiental crítica, políticas públicas e participação social. Das suas relações de trabalho com sua visão de comunicação atual, ser RP foi uma consequência natural disso tudo.

E entre tantas listas e ações assinadas e comandadas pelo competente RP, está próxima a que mais ele gosta de fazer: o carnaval. O trabalho de Alan já chegou até a Sapucaí, e se depender dele e de suas ideias, o desfile de abril no sambódromo do Rio promete. ” O desfile das escolas é um evento que reúne os mais diferentes perfis de público em um local democrático”, diz.

Alan assinará pelo 3º ano o mailing de celebridades do Camarote Rio Praia, um dos mais concorridos da Sapucaí. “Com capacidade para 900 pessoas por noite, teremos este ano nomes como Belo, Mumuzinho, Diogo Nogueira e as revelações do momento Matheus Fernandes, Israel e Rodolffo. Já os DJs Dieguez, DJ Klaus e Mário da FM O Dia, animarão a pista”, revela.

Outro destaque do camarote será a rainha Gracyanne Barbosa. “Ela promete animar o espaço com a sua beleza e ginga”, conta Alan que além de participar dos ensaios de escolas no sambódromo, também marca presença no local para acompanhar a montagem da estrutura para os desfiles do final do mês. Para ele, após a pandemia, será o carnaval do renascimento.

Fotos: Diana Cabral