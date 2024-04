O restaurante do L’Hotel, em São Paulo, esteve movimentado no fim de semana. No último sábado, tomavam café da manhã por lá o ministro do STF, Gilmar Mendes, com a esposa Guiomar Feitosa, o casal de empresários Renato Matsunaga e Amanda Lombardi, além da atriz Ingrid Guimarães, acompanhada na ocasião.

Foto: Marcelo Chaves