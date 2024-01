Brunch no Shopping Casapark entre os destaques da coluna

Com um brunch caprichado e concorrido para convidados, entre eles arquitetos, designers de interiores e lojistas, a empresária Ivana Valença e a publicitária Carol Valença, mãe e filha, foram anfitriãs na semana passada do evento de inauguração da Mostra Liquidecora do Shopping Casapark. A exposição conta com seis ambientes originais criados por profissionais de destaque de Brasília que fazem parte do Casapark Prime, o programa de relacionamento do shopping. O Buffet Sweet Cake assinou o cardápio servido na manhã/tarde.

A partir do conceito “Liquidecora Casapark: A sua casa. Do seu jeito. Até 50% Off” os arquitetos e designers foram convidados a criar ambientes inspiradores com os produtos em promoção. A temporada de descontos termina no dia 25 de fevereiro. Participam da mostra os escritórios Rysc Arquitetura com o Home Office, Nathalia Jeziorny com o Quarto de Casal, Palloma Meneghello com a Varanda Gourmet, Arq Sense, com o Quarto Infantil/Bebê, a Studio Varanda com a Sala de Estar, e a Rava Arquitetura com o banheiro/SPA.

BEM-ESTAR

O DF lidera como unidade da federação com o maior percentual de adultos engajados em atividades físicas, mostrando a prioridade dada à qualidade de vida. E foi nesse contexto que uma famosa academia do Lago Sul começou 2024 com lista de espera para o turno da manhã. Essa demanda destaca o comprometimento do brasiliense em investir na saúde.

VOZEIRÃO

O cantor Leon Correia comemora amanhã mais um aniversário fazendo o que mais gosta, cantando. Ele faz show especial com várias participações de artistas locais na World Brasília, no SIA. Leon promete um show em clima de Carnaval, pré-aquecendo a sua agenda que será bastante intensa. A festa está marcada para começar a partir das 21h, aberta ao público.

CHEIRO BOM NO AR

Águas Claras acaba de ganhar uma nova opção de gastronomia italiana, o Cantucci Osteria. Oficialmente aberto após soft open o novo empreendimento gastronômico, sob o comando do empresário e também chefe da casa, Rodrigo Melo (foto), reúne três marcas do grupo em um único local: Cantucci, Gran & Oliva e I Inforno Burger. Tudo com comida afetiva e ingredientes selecionados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONEXÃO BRASIL…

Um evento no dia 12 de março, na Embaixada de Portugal, vai marcar o lançamento do documentário Brasília-Da Utopia à Capital e a ida da exposição, do mesmo nome, para a cidade do Porto, no IPP- Instituto Pernambuco Porto Brasil, no primeiro semestre deste ano. O filme, com roteiro e direção de Ronaldo Duque e narração da atriz Maria Paula…

…PORTUGAL

…conta a história e evolução desse projeto da curadora Danielle Athayde, da Artetude Cultural, que já percorreu mais de 11 países e foi visto por mais de 300 mil visitantes. Um dos pontos altos da noite promete ser a projeção mapeada na fachada do prédio da Embaixada, com imagens de artistas plásticos modernistas e que fazem parte da história da capital federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fotos: César Rebouças e Arquivo Pessoal