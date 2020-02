Brasilienses marcam presença na Marquês da Sapucaí

PUBLICIDADE 

Camarote Quem O Globo recebe brasilienses na Sapucaí

Por mais um ano o camarote Quem O Globo recebeu inúmeros famosos no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Quem por lá passou esbarrou com vários rostinhos conhecidos da telinha, que foram aproveitar o carnaval conferindo de perto o maior espetáculo da terra.

Celebrando os 20 anos da Revista Quem, da Editora Globo, nesta edição o espaço foi decorado com vários painéis de ensaios fotográficos feitos por atores e atrizes para a publicação. Além dos famosos, vários brasilienses também estiveram no camarote, um dos mais concorridos e badalados do sambódromo carioca.

Entre os brasilienses presentes estavam Márcia Bittar, Cristiane Adriano e Cláudia Pohl, com seus respectivos maridos, além de Cynthia Portella e Manuella Peixoto. O advogado de Brasília Marcos Joaquim Alves ao lado da mulher Mayra Perin, foi anfitrião de um espaço da Refinaria Refit dentro do camarote, um dos patrocinadores oficiais do carnaval 2020.

Camarote +Brasil leva cassino para dentro do sambódromo

Todos os anos os camarotes da Marquês de Sapucaí costumam inovar no carnaval do Rio. Seja com o tema, na decoração ou nas atrações. Este ano, o camarote +Brasil, comandado pelo empresário francês radicado no Rio, Alexis de Vaulx, levou até o sambódromo carioca um cassino para dentro de seu camarote, como parte de uma ação desenvolvida pelo espaço.

Além do cassino, que virou uma das principais atrações junto com os desfiles da escolas de samba, uma galeria de arte homenageou Brasília. O espaço apresentou uma pequena mostra das obras que deixaram Oscar Niemeyer famoso no mundo todo. O champanhe Perrier-Jouet foi a bebida oficial do espaço e chefs do Le Cordon Bleu prepararam o cardápio servido na noite.