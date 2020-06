Brasiliense Rafael Nakamura é o novo gerente de Marketing Centro-Norte da TIM

PUBLICIDADE

Executivo Rafael Nakamura, 32 anos, é o novo gerente de Marketing para as regiões Centro-Oeste e Norte da TIM. Formado em Administração de Empresas pela UnB e pós-graduado em Gestão Estratégica de Resultados pela UniCEUB, ele já possui mais de seis anos na empresa, atuando em diferentes áreas entre Brasília e a matriz da companhia, no Rio.

Com mais de dez anos de carreira, Rafael tem perspectiva desafiadora para as duas regiões, mantendo o foco nas especificidades de cada estado bem como o público. Ele responderá pela gestão de marketing no Distrito Federal e em mais 11 estados: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Maranhão.

“Se a nossa regional fosse um país, seria o sétimo maior do mundo em extensão. Nosso desafio está em trabalhar de forma inteligente, garantindo atuação em toda a região, compreendendo o comportamento do cliente e as dinâmicas de mercado em cada estado”, explica. O executivo assume a vaga antes ocupada por Camila Zoé, que seguiu para a matriz.

Foto: Arquivo Pessoal

