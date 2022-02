Brasil na Polônia, novo cargo, clima de tensão e delícia oriental na coluna

ARTESANATO…

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido da Costa Freire, o diretor Regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo Silva, e a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, assinaram um Acordo de Cooperação Técnica para desenvolver projetos e programações para o fomentar e difundir o artesanato e os trabalhos manuais na capital.

…E MOBILIDADE

Falando em Secretaria de Turismo, Brasília é a primeira cidade do país a oferecer rotas turísticas acessíveis às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Os mini guias, com 11 equipamentos, já com acessibilidade, foram lançados pela secretária Vanessa Mendonça. O projeto integra o Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria, o Ministério do Turismo e a Embratur.

CLIMA DE TENSÃO

A embaixatriz da Ucrânia no Brasil, Fabiana Tronenko (que é brasileira), tem através de sua conta no Instagram @fabitronenko, passado informações sobre a situação atual na Ucrânia, onde seu marido, o embaixador Rostyslav Tronenko, se encontra no momento. A tensão entre o país e a Rússia aumentou nos últimos dias.

A advogada Carolina Pellegrino toma posse hoje como vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/DF, com o advogado Miguel Dunshee na presidência

DELÍCIA ORIENTAL

Novidade no cenário gastronômico da cidade. Com a assinatura do chef peruano Marco Espinoza, o Kinjo abre as portas na segunda quinzena de março, no shopping CasaPark. Com projeto da Lee Arquitectos, estúdio de arquitetura do Peru responsável pela elogiada identidade do Cantón, a casa será dedicada à gastronomia Nikkei.

ORGULHO BRASILEIRO

O embaixador Hadil da Rocha Vianna (foto) participou, ontem, de uma prestigiada cerimônia de inauguração do busto de Rui Barbosa nas dependências da biblioteca da Universidade Jaguelônica, em Cracóvia. A celebração coincide com o final de sua missão à frente da Embaixada em Varsóvia e não deixa de representar o reconhecimento do prestígio…

…de que o Brasil goza junto aos poloneses. Agora, estudantes brasileiros poderão sentir o orgulho de ter seu ilustre conterrâneo homenageado, para sempre, numa das mais antigas e prestigiosas universidades da Europa (fundada no século XIV), onde estudou Copérnico e outros famosos, como Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II.

DOENÇAS RARAS

No próximo dia 28 será celebrado no mundo o Dia Mundial de Doenças Raras. No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas convivem com doenças raras e há sete mil doenças raras descritas no mundo, sendo 80% de origem genética e 20% de causas infecciosas, virais ou degenerativas. Vale a pena apoiar essa importante causa.

CASA COR

Em conversa com a coluna, a empresária Moema Leão, sócia franqueada da Casa Cor Brasília, afirmou que já bateu o martelo e que a mostra, uma das maiores e mais prestigiadas da América do Sul, ocorrerá por mais um ano no mesmo endereço: uma propriedade localizada na 904 Sul. Para esta edição Moema promete novidades.

