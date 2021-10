Batizado, visita oficial, aroma, ele merece e assunto interessante

AROMA

O chef Ronny Peterson será o responsável pelo principal restaurante da Casa Cor Brasília edição 2021. No menu do Aroma Casa Cor, ganharão destaque os frutos do mar e releituras de típicos pratos brasileiros e também italianos. O espaço que tem a assinatura de Flávia Nasr no projeto estará aberto a partir do dia 26.

FAMÍLIA

Falando em Casa Cor Brasília, após ser um dos destaques da edição 2018 da mostra, a engenheira Alessandra Moussa retorna à exposição acompanhada do filho Marcello Netto, que assinará ao seu lado o espaço Fireplace. O ambiente ao ar livre é um convite aos bons momentos de lazer com a família e os amigos.

ELE…

O professor e colunista de Educação do Jornal de Brasília, Phillip Ferreira é o vencedor do Prêmio Internacional de Literatura Latina 2021 (ILBA, sigla em inglês). Ele venceu na categoria de Melhor Livro de Não-Ficção na Língua Portuguesa pela sua obra Ensino em Pandemia: Ações e Didáticas Práticas…

…MERECE

…para educadores/pais no Ensino Remoto. Como professor de Biologia, Phillip dedica-se à educação básica há 10 anos. Ele observou dificuldades dos colegas por conta da pandemia e recebeu relatos de professores. Grandes autores já receberam o ILBA, tais como Gabriel García Márquez e Pablo Neruda.

MÃE E FILHA

A empresária Adriana Pimentel segue no final do ano para a Europa. Além de visitar a filha Maria Antônia, que estuda Ciências Políticas na prestigiada Universidade de Amsterdam, Holanda, onde mora , Adriana aproveita a ocasião para passar o Natal em Paris e o réveillon em Dusseldorf, na Alemanha.

PRÊMIO

Cássia Eller, Odette Ernest Dias e Patrícia Palumbo serão as homenageadas da 6ª edição do Prêmio Profissionais da Música (edição virtual), que acontecerá de Brasília para o mundo de 3 a 7 de novembro. Serão premiadas ao todo 105 categorias do mercado da música, com várias participações nacionais e internacionais.

BATIZADO NO LAGO SUL

Na presença da família e dos amigos mais próximos, o empresário Juliano Amorim e a mulher, a influenciadora digital Duda Portella Amorim batizaram o filho Joaquim, na manhã do último sábado. A capela da casa da avó paterna, Elizabeth Amorim, no Lago Sul, foi o local escolhido para o batizado, que foi conduzido pelo padre Vanilson. Na sequência os convidados foram recebidos para um almoço.

Empresário Juliano Amorim e a mulher Duda Portella Amorim no batizado do filho Joaquim, que esteve acompanhado do irmão João Guilherme

Padre Vanilson conduziu o batizado

Ministra Maria Cristina Peduzzi com Elizabeth Amorim, avó de Joaquim e anfitriã da manhã

Daniela Portella e o filho Adriano marcaram presença no batizado do neto e sobrinho

Paloma Gastal

Bob e Lilian Lima

Os padrinhos do Joaquim, Osmar e Ana Luiza Paixão

VISITA…

O presidente da Colômbia, Iván Duque Márquez, realiza visita oficial nesta terça-feira em Brasília. Duque se encontra com o presidente Jair Bolsonaro. O chefe de estado colombiano também cumprirá agenda de trabalho em São Paulo, centrada em encontros com representantes do setor empresarial.

…OFICIAL

A Colômbia é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na América Latina, com um intercâmbio bilateral de US$ 3,6 bilhões em 2020. Nos oito primeiros meses de 2021, a corrente de comércio entre os dois países cresceu quase 50% em relação ao ano anterior, com tendência de crescimento este ano.

ENCONTRO

Brasília sediará o evento Summit Portos 5.0 – Nova agenda de integração logística para o século 21. Será nesta quinta-feira, no B Hotel, promovido pelo Grupo Tribuna. O evento reúne especialistas, exportadores, parlamentares e diversos profissionais do setor portuário e logístico do Brasil.

ASSUNTO…

Sérgio Carrera Neto, Dominique Ribeiro e Frederico Izidoro convidam o público para o lançamento do livro Violência de Gênero e de Grupos Vulneráveis, hoje, a partir das 18h30, no Restaurante Carpe Diem, do Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB. A obra coletiva conta com 22 autores e cerca de 15 capítulos.

…INTERESSANTE

Prefaciado pela ministra Maria Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar (STM), tem como objetivo principal apresentar perspectivas distintas sobre o tema da violência contra as mulheres, mas também de outros grupos vulneráveis e minoritários. Em tempos conturbados vale a pena ler.

REALIDADE

Um estudo recente sobre a vida das empresas no Brasil, feito pelo Sebrae, mostra que os dois primeiros anos de atividade de uma nova empresa são os mais difíceis. A cada 100 criadas, 73 sobrevivem aos dois anos e, de acordo com estudo do Ipea, 30% não chega ao 3º ano de existência.

Fotos: César Rebouças