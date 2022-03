Batizado no Lago Sul e maior rede de Brasília são os destaques da coluna do dia

CONHECIMENTO

O vice-presidente e CTO do Gran Cursos Online, Rodrigo Calado, estará na programação da Campus Party Brasília com a palestra Inteligência artificial: como a tecnologia transformará a educação pós-pandemia, no próximo dia 26, às 17h30. Calado é considerado um dos principais e mais respeitados nomes da tecnologia do país.

EMPREGO…

Quando o assunto é emprego, o DF segue no rumo certo, conforme indica o mais novo estudo realizado pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), o Mapa do Emprego Verde no DF (ocupações que produzam bens ou prestem serviços que beneficiam o meio ambiente e não agridam os recursos naturais).

…VERDE

Em dez anos (entre 2009 a 2019), essa modalidade empregatícia teve um aumento de 5,8%, ao passar de aproximadamente 83 mil pessoas para 88 mil. O ensaio apresentado pela Codeplan buscou analisar a situação do mercado de trabalho ligado à economia verde e seu potencial crescimento em todo o Distrito Federal.

O PODER DELAS

A brasiliense Bruna Lívia (foto), CEO do Grupo Med+, que atua em serviços de urgência e emergência aeroportuária, acaba de assinar contrato com a CCR Aeroportos, maior operadora de aeroportos do Brasil. Até o final de março, a nova parceria vai operar serviços de Medicina Aeroportuária (APH – Atendimento Pré-Hospitalar) em 15 terminais brasileiros.

MOSTRA

A Artefacto Brasília já definiu a data de abertura da Mostra Artefacto 2022. Será no próximo domingo, a partir das 17h30. O tema deste ano é Natureza Modernista. São 11 ambientes assinados por renomados escritórios de arquitetura e design de interiores. O lançamento contará com a presença do CEO da marca Paulo Bacchi.

COLHER DE PAU

Notícia boa para quem procura uma experiência gastronômica biofílica: o restaurante Jardim Secreto deu início às atividades no interior do maior viveiro de plantas do Distrito Federal, o Transplantas Garden Center, às margens de Vicente Pires. A casa é comandada pela chef Leninha Camargo, ex-Mestre do Sabor.

MAIOR REDE DE BRASÍLIA

Gilson Costa de Santana, Paulo Octavio e Felipe Octavio Kubitschek no momento da assinatura do contrato

A Rede Plaza Brasília de Hotéis passou a ser a proprietária de 100% do hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, tornando-se a maior rede hoteleira da capital. Antes do fechamento do negócio, a unidade tinha como sócios em iguais percentuais as Organizações PaulOOctavio e a Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal.

Royal Tulip Brasília Alvorada Hotel

A transferência de propriedade ocorreu esta semana, quando o empresário Paulo Octavio e o presidente da Funcef, Gilson Costa de Santana, assinaram a escritura de compra e venda do imóvel. Com 400 apartamentos, o Royal Tulip já hospedou celebridades, príncipes e os ex-presidentes Barack Obama, dos Estados Unidos, e Nicolas Sarkozy, da França.

OPÇÕES

Entre amanhã e domingo, a Praça Central do CasaPark recebe o Mercado Trans. Pa. Ren. Te, com a produção autoral de artistas, designers de moda e joalheria, além de produtos gastronômicos feitos no DF, e a mostra Itinerante em casa, com a participação das artistas visuais Carmen San Thiago e Sandra Crivellaro.

ELEIÇÕES

O presidente Jair Bolsonaro já definiu quem são os dez ministros que irão deixar os cargos para concorrer nas próximas eleições. São eles: Braga Neto, Rogério Marinho, João Roma, Marcos Pontes, Damares Alves, Tarcísio de Freitas e a brasiliense Flávia Arruda, além de Tereza Cristina, Onyx Lorenzoni e Gilson Machado.

Fotos: Arquivo Pessoal