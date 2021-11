Barão Philippe de Nicolay Rothschild deu rasante em Brasília por motivo especial

Ele já esteve em outras ocasiões na cidade que diz adorar. De acordo com o empresário e barão francês Philippe de Nicolay Rothschild, Brasília é uma linda capital erguida em meio ao Cerrado. “Acho tudo fantástico. Da beleza da Catedral ao Lago Paranoá com as casas e áreas de lazer ao redor”, disse ele à coluna com um português impecável. Morando em São Paulo há alguns anos, após casar-se com a socialite paulistana Cris Lotaif, Philippe, que é integrante da tradicionalíssima família europeia de banqueiros Rothschild, aterrissou em Brasília por um motivo bastante especial.

Chef Rosario Tessier com Philippe de Nicolay Rothschild

O empresário veio a negócios. Na capital teve alguns encontros relacionados à sua importadora de bebidas, chamada Monvin. O compromisso principal foi um almoço de relacionamento com o chef Rosario Tessier, na Trattoria da Rosario, no Lago Sul. No encontro com cardápio elaborado por Rosario, inspirado na região de Nápoles, na Itália, haviam delícias como o Capretto alla cachiatore com polenta finalizado com pasta de tartufo negro e pecorino romano. Tudo harmonizado com rótulos levados pelo barão e com a presença do sommelier brasiliense Tiago Pereira.

Enólogo Adolfo Basso, Philippe, a empresária Silvia Rejane e o sommelier Tiago Pereira

Philippe voltou satisfeito com o giro que deu na cidade, tendo bons negócios fechados, e com a promessa de retornar em março do próximo ano para um jantar degustação com os vinhos das vinícolas de sua família, na Trattoria da Rosario. “Já estou contando os dias para esse retorno”, enfatizou. A empresa do barão começou trazendo ao Brasil 15 mil garrafas por ano e atualmente importa cerca de 300 mil. “Brasília é um lugar importante para desenvolver a importadora. Estamos sempre procurando novas parcerias e lugares que combinem com a marca”, finalizou.

Fotos: Oswaldo Rocha