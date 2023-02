Baile do Copacabana Palace reúne famosos e brasilienses

A decoração trouxe elementos de 1923, ano de inauguração do hotel, e outras referências atuais, além de uma alusão aos próximos 100 anos

Após dois anos sem realizar o seu tradicional baile de carnaval por conta da pandemia, o Copacabana Palace promoveu, no último sábado, a edição de 2023 em grande estilo, especialmente dentro das comemorações do centenário do tradicional hotel carioca. Com o tema Túnel do Tempo 1923-2123, a festa celebrou momentos e personalidades marcantes que fizeram parte dos 100 anos de história de um dos endereços mais famosos e celebrados do Brasil.

Gustavo Barchilon assinou a direção artística e Daniel Cruz a cenografia do evento. A decoração trouxe elementos de 1923, ano de inauguração do hotel, e outras referências atuais, além de uma alusão aos próximos 100 anos a partir de formas, cores e estéticas que esperamos ver no ano de 2123. A entrada da festa e os corredores receberam uma Op Art – arte em preto e branco e espiral que representou a ilusão de ótica de um verdadeiro e enigmático túnel do tempo.

Diversas imagens em estilo Pop Art – arte criada por Andy Warhol e difundida por representar intimidade entre a arte e a vida cotidiana moderna, foram destaque, retratando figuras famosas que passaram pelo hotel. Os salões laterais receberam uma repaginação, dando espaço para a representação do Cassino do Copa, o maior do país até a proibição dos jogos de azar em 1946. As varandas receberam lounges prateados com toque futurista.

Isabeli Fontana Amilcare Dallevo e Daniela Albuquerque Luiza Brunet Jade Picon Adriane Galisteu Sabrina Sato e a rainha do baile, a top Izabel Goulart, com passistas Sabrina Sato e Isabeli Fontana Ator Daniel Rocha Izabel Goulart

O Cordão da Bola Preta animou o Golden Room, começando a tocar às 23h e finalizando às 5h. Serjão Loroza, além de DJs, animaram os convidados que permaneceram na varanda e nos salões internos, onde foi servido o jantar com cardápio elaborado especialmente para a ocasião, tendo as ostras e as lagostas como destaques. O ponto alto do evento foi o discurso do gerente-geral Ulisses Marreiros, seguido pela apresentadora Sabrina Sato, que fez o anúncio da entrada da rainha do baile, a top Izabel Goulart.

Brasília marcou presença em peso no Baile do Copa. Por lá estiveram presentes o ministro aposentado do STM Cláudio Santos e a advogada Eliane Bastos com a filha, os procuradores Denilson Gonçalves e Eduardo Cordeiro, a promotora de Justiça Denise Lyrio, a diplomata Lina Quick, a empresária Cristina Lisboa, a condessa Giselle Dona Dalle Rose e a filha Carolina, a advogada Sônia Gontijo e os profissionais da beleza Carlinhos Beauty e Ricardo Maia com a amiga Tânia.

Também prestigiaram a noite black-tie o relações públicas Tiago Correia, o engenheiro Wellington Marques, a cirurgiã plástica Ivanoska Filgueira, o médico Caio Mendonça, o colecionador de arte Amador Outerelo, o nutricionista Clayton Camargos, o chef Gracco Magalhães, o empresário Guilherme Ribeiro, o advogado Luciano Souza, o diplomata Giuseppe Cassano e a esposa Lucília. A médica Fernanda Miranda e o empresário Marcos Campos foram de Goiânia.