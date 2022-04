Baile da Arara reúne famosos no Rio de Janeiro

Após dois anos sem carnaval por conta da pandemia, o Baile da Arara, um dos mais concorridos e descolados do Rio, voltou a ser realizado. Malu Barretto e Pedro Igor Alcântara, os organizadores, promoveram mais uma edição do evento, que teve como cenário um casarão em Santa Teresa, com uma das vistas mais bonitas do Rio de Janeiro. A festa, que teve como tema Alegria e Reencontro, contou com apresentações de Fernanda Abreu e Mart’nália entre outros nomes de destaque.

Clara e Bel Kutner

Bárbara Paz e Marcelo Serrado

Rafa Kalimann

Dudu Bertholini, Laurão e Gama Higai

Alinne Moraes e Mauro Lima

Narcisa Tamborindeguy

Fafá de Belém e Mariana Brennand

Fábio Carvalho, Pedro Igor Alcântara e Malu Barretto

Fernanda Abreu

