Atriz e cantora Zezé Motta celebra o Dia da Mulher Negra em live com música, militância e solidariedade

O último fim de semana foi movimentado nas redes sociais com a live Zezé Motta – Mulher Negra, que homenageou a todas as mulheres negras do Brasil. A ação foi realizada no terraço do hotel Yoo2 Rio, na Praia de Botafogo, no Rio, e contou com o depoimento de mulheres como Camila Pitanga, Taís Araújo, Maju Coutinho, Léa Garcia, a ex- BBB Thelminha, e muitas outras.

A live, quando ao vivo, chegou a ser vista por quase 10 mil espectadores, apenas no Instagram. Já no YouTube, quase 100 mil pessoas estiveram conectadas. Zezé cantou e encantou. Em seu repertório: Tigresa (Caetano Veloso), Criola (Moraes Moreira) e Xica da Silva (Jorge Ben). A ação foi realizada pela Entusiasmo Produções com apoio do RP Vinícius Belo.

A apresentação ficou por conta da jornalista e influencer Luiza Brasil, com a atriz Aline Dias. O set foi higienizado de uma em uma hora, por uma empresa parceira de higienização, e todos os profissionais presentes no local praticaram as devidas instruções para segurança e saúde, por conta da pandemia de covid-19, que tem trazido muito sofrimento para o Brasil.

Fotos: Mariama Prieto

