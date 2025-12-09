Ateliê Sandro Barros recebe nova coleção da designer de joias Cris Ruas

Empresário e estilista Sandro Barros é um dos anfitriões dos encontros

O Ateliê Sandro Barros, um dos mais requisitados da capital paulista, recebe nesta terça-feira (9) e amanhã (10), das 14h às 20h, a talentosa designer de joias Cris Ruas para o lançamento da coleção ICE — peças em acrílico com o brilho do gelo, combinadas a pedras como citrino, ametista e topázio. Na ocasião, os convidados poderão conferir as joias em ouro da coleção Colmeia, um clássico da Cris, delicado e sofisticado. Tanto Cris Ruas quanto o estilista e empresário Sandro Barros estarão presentes recebendo os convidados.