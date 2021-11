Arte e antiguidades, desrespeito, fenômeno e freud explica na coluna do dia

O Shopping Gilberto Salomão foi palco de mais uma edição da Mercato + Antiguidades + Arte + Design, evento que durante o final de semana reuniu exposições e venda de produtos de luxo. Um dos destaques foi a mostra de peças do período neolítico, pertencente ao acervo do empresário e colecionador Aristos Rodopoulos, um dos maiores colecionadores de arte arqueológica da América Latina.

Roberto Corrieri e Felipe Zuba

Ainda no evento, organizado pelos sócios Antônio Aversa, Beto Saback, Roberto Corrieri e Lourenço Peixoto, as designers de interiores Ângela Borsoi e Sônia Lacombe assinaram um aplaudido espaço decorado com peças comercializadas na ocasião. O concorrido encontro no último sábado e domingo ainda contou com canções italianas interpretadas pelo cantor brasiliense Hamilton Silva.

Sônia Lacombe e Ângela Borsoi

DESRESPEITO

Muito triste constatar o nível que está chegando a campanha para presidência da OAB-DF. Tem candidato que em vez de aproveitar o tempo para mostrar os seus projetos para a Ordem, gasta tempo para criar vídeos e peças atacando e tentando minar a credibilidade dos demais candidatos. Realmente lamentável este tipo de atitude.

PRESENCIAL

Aberta, virtualmente no Centro Cultural TCU, a exposição Ô Culpa, de Rodrigo Koraicho, está com visitação presencial liberada, mediante agendamento prévio pelo site Sympla. Com curadoria de Eder Chiodetto, a mostra tem fotografias, vídeos e instalações, de uma ocupação no bairro do Bom Retiro em São Paulo.

FENÔMENO

Sucesso de público que vem impressionando o mundo, a série sul-coreana Round 6 está inspirando turistas brasileiros a visitar a Coreia do Sul. O Kayak, principal meta buscador de viagens do mundo, constatou um aumento de busca de voos para a Coreia de 70% em outubro, comparado ao mês anterior, quando a série foi lançada.

SAÚDE OCULAR

A Allergan com apoio das Sociedades Brasileiras de Diabetes e de Retina e Vítreo, lança campanha nacional para que as pessoas retomem sua rotina de cuidados com a saúde, prevenindo perda parcial ou total da visão. A campanha alerta: Abra os Olhos: o Diabetes pode levar à cegueira, terá destaque no próximo domingo, Dia Mundial do Diabetes.

AMBIENTE

O designer Raphaell Cruz é mais uma vez destaque na Casa Cor Brasília. O profissional está conquistando os visitantes com seus traços clássicos e aconchego que permeiam o espaço de 90m², um dos mais completos da mostra. A proposta contempla harmoniosamente um hall de entrada, seguido de living integrado. Vale a pena a visita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FREUD EXPLICA

Ego, superego, sonhos, impulsos, desejos. Tudo isso faz parte dos estudos da psicanálise, teoria desenvolvida por Sigmund Freud há mais de cem anos. Brasília, agora, ganha um Centro de Formação na área, o CAP – Convite à Psicanálise. O primeiro curso – Uma Breve História da Psicanálise – acontece no Brasília Palace a partir do dia 23 deste mês.

ITALIANÍSSIMO

Entre os dias 15 e 25 , a ITA-Italian Trade Agency, organização responsável pela promoção do intercâmbio comercial e tecnológico entre a Itália e os demais países, promove, no DF, a edição 2021 da campanha Sabores da Itália. Durante esse período, lojas da rede Oba Hortifruti vão oferecer produtos Made in Italy a preços especiais.

OPÇÃO

Brasília ganha um novo espaço de eventos bem no centro da capital, especificamente no Estádio Nacional Mané Garrincha. Trata-se do Modesto, espaço produzido pela Bem Dito Produções, que promete abrir recheado de novidades e com destaque para a decoração criativa. A programação musical acontecerá de sexta a domingo.

Fotos: JP Rodrigues