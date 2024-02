Arquiteto Nardim Júnior comemora aniversário com festa em Milão, na Itália

Como faz tradicionalmente na chegada de seu aniversário, o empresário, arquiteto e decorador Nardim Júnior festejou a data em grande estilo, no apartamento do embaixador Hadil da Rocha Vianna, cônsul-geral do Brasil em Milão, na cidade italiana. Cerca de 60 convidados, entre amigos brasileiros, italianos e estrangeiros do aniversariante, marcaram presença na celebração que foi de extremo bom gosto.

Entre os convidados, nomes importantes do mundo da moda, artistas plásticos, socialites, jornalistas e diplomatas celebraram com muita alegria e descontração o aniversário de Nardim, que é considerado um dos profissionais mais queridos e requisitados de Brasília. O próprio homenageado da noite foi quem assinou a decoração do evento e elaborou o delicioso cardápio de sua animada festa.

Entre as delícias servidas, destaque para a Salada de folhas variadas com pera, queijo gorgonzola e nozes, o Penne ao molho de camarão e mascarpone, o Escalope de filé mignon ao molho de cogumelos variados e o Salmão defumado com lâminas de limão. Tudo preparado pelo aniversariante. Para acompanhar, vinhos italianos e muito prosecco. Hadil e Nardim receberam todos os convidados com muita simpatia.

SEM EUROS…

O jornal The New York Times elegeu Brasília como um dos 52 melhores destinos turísticos do mundo, mas dos 5,9 milhões de estrangeiros que visitaram o nosso país em 2023, apenas 54 mil pessoas, ou seja, 0,91%, visitaram a capital do país, de acordo com dados atualizados da Embratur. Soma-se a este número…

…E NEM…

…as delegações que vieram para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na visão de empresários do setor, estão faltando mais ações para promover o turismo internacional no DF. O próprio NYT cita Brasília como a única cidade com diferencial no Brasil por sua arrojada arquitetura, mas os dados revelam…

…DÓLARES

…que a capital do país não alcançou o desempenho pré-pandemia, quando a cidade recebia cerca de 75 mil visitantes estrangeiros/ano. Atualmente, o DF vem ganhando novos voos internacionais que se somam aos já existentes de companhias aéreas que ligam Brasília a Portugal, na Europa, e aos Estados Unidos.

NOS TRILHOS

Um desejo antigo de quem circula todos os dias (estima-se que cerca de 10 mil pessoas) entre Luziânia e o Distrito Federal pode virar realidade, como divulgado na semana que passou. Um estudo do Ministério dos Transportes sinaliza a implantação de trens de passageiros entre a cidade goiana e a capital federal.

TALHERES

Mais um Brasília Restaurant Week se aproxima na capital federal. O festival gastronômico semestral, um dos mais aguardados da cidade, chega à 29ª edição do dia 23 de fevereiro a 24 de março. A edição anterior contou com mais de 130 restaurantes com cardápios elaborados exclusivamente para a ocasião.

MULHERES…

A Embaixada do Reino Unido lançou a terceira edição do concurso cultural “Embaixadora por um Dia”. A vencedora irá a Brasília durante o período de 4 a 8 de março para acompanhar os compromissos diplomáticos da embaixadora britânica, Stephanie Al-Qaq. As inscrições estarão abertas até 7 de fevereiro no site da embaixada.

…NA DIPLOMACIA

O público-alvo são jovens mulheres de 18 a 29 anos de qualquer região do Brasil. Todos os custos de viagem serão cobertos. Sem dúvida uma excelente iniciativa e oportunidade para jovens brasileiras conhecerem um pouco mais do dia a dia de uma das embaixadas mais importantes da Avenida das Nações, em Brasília.

Fotos: Arquivo Pessoal