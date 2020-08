Apresentador da Record TV Brasília, Matheus Ribeiro, é vítima de tentativa de assalto

PUBLICIDADE

Jornalista Matheus Ribeiro, apresentador do DF Record, da Record TV Brasília, foi vítima de tentativa de assalto na noite de ontem, 8, nas proximidades da L2 Norte. Matheus praticava corrida na região, que fica perto de sua casa, quando foi surpreendido por um assaltante que tentou levou o seu celular, que estava em junto ao braço (ele ouvia música enquanto corria).

O criminoso desferiu um soco no rosto do apresentador e tentou levar o aparelho telefônico. Matheus reagiu e conseguiu fugir do elemento. “Em caso de assalto não indico nenhuma reação. Foi um reflexo que tive na hora. Fiquei assustado, pois foi de repente. Farei agora pela manhã um boletim de ocorrência virtual”, disse ele à coluna na manhã deste domingo.

Fotos: Arquivo Pessoal