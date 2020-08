Após vencer o câncer, Luciana Lobo escreve livro e lança projetos em favor dos que sofrem com a doença

PUBLICIDADE

Uma experiência difícil, superada e agora compartilhada por Luciana Lobo, professora de yoga e mestra em Ciências Biológicas (Microbiologia) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em maio de 2017, após um exame, por insistência da sua massoterapeuta, ela recebeu o diagnóstico de um câncer de mama. Luciana estava com 41 anos, casada há quase 20, com dois filhos pequenos e se preparava para inaugurar seu estúdio de yoga, um espaço para o autocuidado através das PICs (Práticas Integrativas e Complementares), o YogaPics.

Mas tinha um câncer no meio do caminho. A jornada do diagnóstico, passando pelo tratamento até a remissão da doença, é o contexto do livro “O que Aprendi com Minhas Células Rebeldes?, da Editora Autografia, que Luciana escreveu em parceria com a jornalista Brunna Condini. O lançamento foi no fim de julho. A autora chamou o câncer de “minhas células rebeldes”, porque o que dá origem ao câncer, como ela explica, é a “rebeldia” das células, que se multiplicam de forma desordenada e sem controle, dividindo-se mais rápido que outras.

Esse excesso de células vai invadindo todo o organismo, adoecendo o corpo e dá origem aos tumores malignos. Durante o tratamento, Luciana criou três projetos sociais que beneficiam pacientes oncológicos de forma gratuita. “Eles foram criados nas minhas madrugadas insones, por conta dos efeitos colaterais da quimioterapia e dos corticoides no organismo”, recorda. “Pensava que eu poderia transformar o que estava vivendo em algo bom. Mas como fazer isso? Através da yoga. Foi assim nasceu o Instituto ZENcancer, comandado pela professora.

Oferecemos práticas integrativas e complementares aos tratamentos oncológicos, como a yoga e a meditação. Na mesma época, criei o projeto de extensão na UFRJ “Vamos falar de câncer?”, que beneficia estudantes e profissionais da área, crianças com câncer e sem, através do compartilhamento de informações validadas cientificamente e produção de material didático sobre o tema. E, por fim, o “Com fiar”, que viabiliza aulas de crochê para criação de perucas e brinquedos para pais e acompanhantes de crianças em tratamento”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SERVIÇO

Telefones: (21) 99978-3030 (Brunna Condini); 98122-6891 (Luciana Lobo)

Instagram: minhascélulasrebeldesolivro

Facebook: minhascélulasrebeldesolivro