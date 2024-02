Aniversário, sol nascente, doce espera e mulheres entre os destaques da coluna

Personalidade do circuito social do Distrito Federal, viúva do icônico jornalista e colunista social Gilberto Amaral, Mara Amaral (foto) foi a aniversariante de ontem. Momento em que brindou a chegada de mais um ano de vida com os familiares, entre eles os filhos Bernadette, Marcelo e Rodrigo Amaral, com almoço caprichado na casa da família no Lago Sul.

TRISTE…

A coluna se solidariza com os familiares do ex-juiz do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Sérgio Luis Pinheiro Heathrow, 47 anos, que faleceu na madrugada da última quinta-feira, em São Paulo. Sérgio morava em Brasília e há poucos meses havia se transferido para a capital paulista.

…ADEUS

A causa da morte não foi informada e o sepultamento ocorreu em São Paulo. Em nota, a Associação dos Magistrados da Bahia (Amab) lamentou a morte do juiz. “A Amab presta solidariedade e condolências à família e aos amigos do magistrado e lamenta com pesar o falecimento em idade tão jovem”.

MULHERES

A CEO da Faculdade Ícone, Lucijaine Vilar, e a coordenadora Camila Carvalho realizam no dia 16 de março uma imersão para celebrar o lançamento da pós-graduação em Empreendedorismo Feminino e Alta Performance. O evento está previsto para acontecer das 9h às 17h, no Blaze Coworking, localizado em Águas Claras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DOCE ESPERA

A melhor e mais famosa Feira da Gestante desembarca em Brasília para mais uma edição. O evento, com entrada gratuita, acontece no Pátio Brasil Shopping, de 28 de fevereiro a 3 de março e reúne 40 expositores, incluindo marcas nacionais e internacionais, com preços a partir de R$ 2.

SOL NASCENTE

Contagem regressiva para a pré-abertura da exposição DO: a caminho da virtude, hoje, no MAB – Museu de Arte de Brasília. O vice-presidente da Japan House São Paulo, Carlos Roza, e Claudio Kurita, diretor institucional, recebem a imprensa para uma visita exclusiva logo mais às 18h30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CIDADANIA…

Autoridades italianas estão fazendo alertas relacionados à sobrecarga de pedidos de cidadania por parte dos brasileiros. São mais de 150 mil pedidos de reconhecimento de cidadania apresentados por brasileiros na região do Vêneto, na Itália, números divulgados pela imprensa local.

…ITALIANA

Chegam diariamente, em todos os municípios, um grande número de solicitações de descendentes de italianos. O prefeito de Val di Zoldo, recentemente chegou a estender uma bandeira do Brasil na fachada da prefeitura, uma maneira de protestar contra a sobrecarga de pedidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Arquivo Pessoal