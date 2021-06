Aniversário, petit comité, escolhido, pedalando e terror

ESCOLHIDO

O deputado federal Átila Lins foi escolhido na semana que passou, durante a 142ª Assembleia da UIP, que foi realizada, de forma virtual, em Genebra, na Suíça, para integrar o bureau da Comissão Permanente de Assuntos das Nações Unidas, representando a América Latina e o Caribe. O deputado amazonense terá um mandato estipulado de quatro anos.

TERROR

O diretor de cinema brasiliense Thiago Moyses estreia na literatura com seu filme-livro de terror Hopekillers – matadores de esperança. Trata-se do primeiro trabalho de Thiago no mercado editorial. Com temática vampiresca, a obra é lançada junto com sua versão audiovisual em longa-metragem. O livro já está sendo lançado em diversas livrarias espalhadas pelo mundo.

PEDALANDO

De acordo com dados da Aliança Bike, associação que reúne 3/4 dos fabricantes, montadoras e importadores de bicicletas no Brasil, a venda de bicicleta em 2020 teve um aumento de 50% em relação ao ano anterior. A explosão de vendas ocorrida no último ano, e que continua em 2021, se deu em razão de diversos fatores somados à pandemia de covid-19.

Sempre elegante, Anna Christina Kubitschek Pereira, presidente do Memorial JK, é a aniversariante do dia. Ela passa a data ao lado do marido, o empresário Paulo Octavio

OBRIGADO…

A coluna agradece o apoio que tem recebido em forma de doação de cestas básicas para a campanha solidária do JBr do Bem, promovida pelo Jornal de Brasília. Nossos agradecimentos para a jornalista Fabiana Ceyhan, para o Talasso Spa, para a empresária Sueli Maestri e para o influenciador digital César Santos pelas cestas enviadas.

…OBRIGADO…

Agradecimentos também para o jornalista e empresário Michel Medeiros, que por mais um ano arrecada cestas de alimentos para distribuí-las em comemoração ao seu aniversário, amanhã. Os alimentos serão doados ao JBr do Bem e a famílias humildes da Estrutural. Uma forma de celebrar a vida e ajudar pessoas carentes impactadas

pela covid-19.

…E OBRIGADO

E mais obrigado, desta vez para as empresárias da cidade Thainara Perdiz e Angélica Pessoa, que além de doarem dezenas de cestas básicas para o JBr do Bem, também irão repassar 10% das vendas da sandália modelo pyton reticular natural, comercializadas na loja da dupla, a Next Trend, que será inaugurada amanhã, na comercial da 112 Sul.

PETIT COMITÉ

Muito querida no circuito social da capital, a jornalista e filantropa brasiliense Paula Santana recebeu uma homenagem da amiga de longa data, Vivianne Piquet, que abriu a casa, e da cunhada Adriana Chaves, por ocasião de seu aniversário, celebrado no último dia 26. Um almoço intimista, apenas para as amigas próximas da aniversariante, brindou a data.

A aniversariante Paula Santana entre Vivianne Piquet e Adriana Chaves

A decoradora Valéria Leão Bittar, irmã de Vivianne, cuidou da caprichada ambientação, com inúmeros girassóis, a Flor do Sol, que simboliza a felicidade. Além de comemorar mais um ano de vida, Paula agradeceu o apoio recebido nas obras assistenciais da GPS Foundation, que ela e Vivianne comandam incansavelmente com a ajuda de demais voluntários da capital.

Cristiane Constantino e Mônica Haddad na tarde

FESTA JUNINA

Quem achou que este ano não teria festa junina em Brasília, está bem enganado. A empresária Graça Yoda, do La Fiesta Buffet, e a Flap resolveram unir forças e criaram o restaurante temático, Quintal da Dona Graça. O espaço servirá comidinhas típicas. O evento funcionará de sexta a domingo, até agosto, das 17h às 23h, no Park Way.

BATE-PAPO

A advogada e pré-candidata à presidência da OAB-DF, Patrícia Garrote, fará uma live nesta terça-feira, dia 1º, às 20h, para conversar com a autora da lei da paridade, Valentina Jungmann, conselheira federal da OAB-GO e pré-candidata à presidência de Goiás. Valentina é autora da proposta da paridade de gênero e da equidade racial nas eleições da OAB.

Fotos: César Rebouças e Luara Baggi