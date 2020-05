Aniversário na fazenda e muito mais na coluna de hoje

PUBLICIDADE 

ANIVERSARIANTE DO ÚLTIMO SÁBADO, O EMPRESÁRIO LOURENÇO PEIXOTO PASSOU A DATA AO LADO DA MULHER ROSÁLIA E DAS FILHAS JULIA, SOFIA E JOANA NO SOSSEGO DA FAZENDA COQUEIRAL, DE PROPRIEDADE DA FAMÍLIA

Repúdio…

O Memorial JK emitiu uma nota de repúdio as declarações grosseiras proferidas pelo ministro da Saúde, Abraham Weintraub, durante a fatídica reunião ministerial com o presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, Weintraub afirmou que deveriam era acabar com a porcaria que é Brasília…

…a…

…e que a cidade é um cancro (câncer) de corrupção e privilégios. Na nota, o Memorial JK repudiou as

declarações, que de acordo com o museu que guarda a história da construção de Brasília e de JK, mostra um profundo desconhecimento da história do país e da importância…

…ignorância

…da nova capital para a integração nacional e o desenvolvimento econômico e social do Centro-Oeste e do Norte do Brasil. A nota ainda enfatiza que as palavras ditas desrespeitam mais de dois milhões de brasileiros que vivem, trabalham, pagam impostos e geram riquezas na capital.

Ação

A Guide, segunda maior corretora de investimentos do Brasil, irá dobrar doações feitas para a Missão Covid, Biologix e Arkmeds, empresas que estão combatendo o novo coronavírus. Batizada de “Ideias que Guiam”, a ação está arrecadando fundos através da plataforma Kickante.

Live

As médicas ortopedistas Luciana Ferrer e Isabele Abrantes participam nesta segunda-feira de uma live com o tema: “Hérnia de disco lombar: o que pode ou não fazer? Marcada para às 20h, o bate-papo, que promete ser concorrido, poderá ser visto no perfil @fisiotraumabsb, no Instagram.

Bandas…

Na próxima quarta-feira, dia 27, às 19h30, tem live do roqueiro Digão, da Banda Raimundos, no projeto Salve o Som. O cantor Vital e a banda Lavi se apresentarão no mesmo dia. A partir do slogan “Juntos pela música e pela vida”, a iniciativa capitaneada pelo Sindilegis e o Sindjus-DF…

…do bem

…tem o objetivo de criar uma rede de solidariedade para gerar renda para os artistas da cidade e arrecadar donativos para pessoas em situação de vulnerabilidade no DF. O projeto já arrecadou mais de 17 toneladas de alimentos e quase 20 mil reais com a apresentação de 15 bandas.

Homenagem

Criadora do álcool gel em 1966, a enfermeira americana Lupe Hernandez está sendo homenageada pela Mauricio de Sousa Produções, criadora da Turma da Mônica. Lupe é a mais nova integrante do projeto Donas da Rua da História, representada em uma ilustração pela personagem Marina.

Arte

Mais uma exposição na capital. Trata-se da Expon-line, uma mostra coletiva com 12 artistas que entrou em cartaz ontem, no Instagram. A cada dia, serão postadas duas obras de cada artista no perfil @expon_line. Na descrição das imagens, o visitante poderá conhecer mais sobre os artistas.

Caridade

A exemplo de hotéis de luxo pelo mundo que estão solidários na pandemia, ajudando quem precisa, o Hôtel de Paris Monte-Carlo, no Principado de Mônaco, está contribuindo com a entrega de comida e produtos de higiene pessoal (xampus e sabonetes), à associação Anges Gardien de Mônaco.

Adoção…

Em comemoração ao Dia Nacional da Adoção, que acontece anualmente em 25 de maio, o portal adocaobrasil.com.br preparou uma série de atividades para os interessados no assunto. A programação do 1º Congresso Adoção Brasil, totalmente gratuita, começa hoje, às 17 horas, com uma live…

…em foco

…que reunirá os cineastas Roberto Berliner e Ana Amélia Macedo, da série Histórias de Adoção, veiculada no canal GNT. De acordo com o portal, existem atualmente apenas 5.060 crianças disponíveis para adoção no Brasil, dentro de um universo de 33.900 que vivem em abrigos no país.

Melhora

Setores de pet shops, agronegócios e autopeças estão conseguindo reduzir o ritmo de perdas decorrentes da pandemia de covid-19. É o que mostra um estudo elaborado pelo Sebrae em parceria com a FGV, que ouviu mais de 10 mil donos de pequenos negócios de todos os estados e do DF.

Ebook

Em comemoração ao Dia do Abraço, na último dia 22, o escritor Paulo Almeida, autor da coleção Aventuras do Arthur, disponibilizou uma versão on-line e gratuita de seu novo livro infantil: Cadê o Abraço? Recomendado a todas as idades, a obra conta a história do cachorro Farofa.

Convite

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, mesmo com a atual polêmica na política nacional, está muito bem cotado no exterior. Ele recebeu convite para ser professor em duas das mais renomadas universidades americanas. A Columbia, em Nova York, e a Harvard, em Boston.

Gêmeos

A semana começa em clima de felicitações, cumprimentos e muitas homenagens, respeitando o isolamento social, para os aniversariantes desta segunda-feira: empresária Sheila Accioly Machado, médico dermatologista Gilvan Alves, advogada Danielle Schroder e o empresário Hugo Maschwitz.

