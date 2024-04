Aniversário, mostra em Brasília e congresso de procuradores entre os destaques da coluna

MOSTRA…

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, em parceria com a Casa Thomas Jefferson, promoveu, ontem, evento de inauguração da exposição Raízes Entrelaçadas: 200 anos de amizade transformando o futuro, com a curadoria de João Kulcsár.

O evento foi realizado na unidade da Asa Sul, na 706/906 Sul. A mostra de 35 fotografias revela como, ao longo desses anos, o Brasil e os Estados Unidos construíram uma sólida relação de amizade, baseada em constante apoio.

Os deputados Gilvan Máximo e Carlos Gaguim convidam para o lançamento das Frentes Parlamentares da Ciência, Tecnologia e Inovação, e de Apoio ao Empreendedorismo do Jovem Aprendiz, Odontologia e Administração. Será hoje, na Câmara dos Deputados.

O aplicativo “Archasmart”, que gera cashback, é uma das inovações voltadas aos profissionais e clientes do segmento de arquitetura e design de interiores, e foi lançado pela Archademy Distrito Federal, já disponível para dispositivos…

…iOS e Android. O app nasceu através da ideia inovadora de reunir e ao mesmo tempo permitir o mapeamento de profissionais arquitetos, empresas do segmento e fornecedores cadastrados. Ideia que, ao que tudo indica, chegou para ficar.

Marcado para hoje o coquetel de inauguração do espaço Le Creuset, na All Kitchens. Será uma grande aventura culinária do maior revendedor das panelas Le Creuset em Brasília. O evento acontecerá na comercial da 211 sul, a partir das 14h.

Será realizada amanhã a solenidade de abertura do XXVII Congresso Nacional de Procuradores e Procuradoras do Trabalho (CNPT), realizado pela Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho (ANPT), em Brasília.

Este ano, o evento ocorrerá em comemoração aos 45 anos de fundação da entidade, que congrega os membros do Ministério Público do Trabalho (MPT) de todo o país. A conferência de abertura será com o vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin.

O encontro está trazendo este ano o tema Trabalho, Vulnerabilidade e Acesso à Justiça. A ex-ministra do STF Rosa Weber, presidente da Suprema Corte entre os anos de 2022 e 2023, assim como Fachin, receberá uma homenagem da associação.

Fundadores da Conquer, escola de educação na América Latina com maior engajamento no Linkedin, lançam livro pela Buzz Editora: Ou Vai Ou Voa. A obra promete desvendar como pensam e agem os melhores profissionais do mundo.

A Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade, em parceria com o Sebrae, tem o prazer de anunciar o lançamento do Projeto Rede Comunidade. O evento será realizado no Salão Branco do Palácio do Buriti, nesta quarta-feira (10), às 10h.

O Projeto Rede Comunidade é uma iniciativa que visa fortalecer as Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) no DF. A solenidade contará com a presença do governador Ibaneis Rocha e da Secretária de Estado de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz.

Foto: César Rebouças