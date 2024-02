Festa em Lisboa, no hospital e caindo aos pedaços entre os destaques da coluna

NO HOSPITAL

A ex-primeira-dama do DF e empresária Karina Curi postou ontem em suas redes sociais um vídeo em que aconselha os seus seguidores a tomarem a vacina que combate a dengue. Moradora do Lago Sul, o seu namorado Marco Aurélio Cunha contraiu dengue e está internado, há alguns dias, no Hospital DF Star, com sintomas muito fortes da doença.

CAINDO AOS PEDAÇOS

Uma cliente de um bar e restaurante antigo da cidade, que mudou de dono, ficou horrorizada com o estado de conservação do local, que já foi frequentado pelos baladeiros de plantão. Ao abrir a porta de um armário no salão principal, a mesma despencou perto de uma cadeira, toda corroída, onde a cliente estava sentada.

ARTE E BRUNCH

A Galeria Karla Osório, localizada no Setor de Mansões Dom Bosco, promove o seu primeiro evento de 2024. No sábado, em conjunto com o Instituto Empoderar, a galerista Karla Osório recebe convidados para o brunch de inauguração das exposições individuais das jovens artistas Iah Bahia e Siwaju, com curadoria de Melissa Alves.

FEVEREIRO ROXO

A edição impressa da coluna Marcelo Chaves estará ao longo do mês de fevereiro com a cor roxa em destaque na cabeça da página. No calendário das campanhas de conscientização sobre diversas condições médicas, o Fevereiro Roxo simboliza a compreensão e a conscientização de doenças como o Alzheimer, Fibromialgia e o Lúpus.

CELEBRIDADE

Tem estrela de Hollywood confirmada no Baile da Vogue, neste sábado, nos salões do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A atriz Dakota Johnson estará presente na noite que trará nesta edição o tema Galáctika. O evento, promovido pela revista Vogue Brasil, costuma reunir um grande time de famosos.

NOVA EDIÇÃO

O Hidden de Salvador finalizou a sua temporada com um saldo positivo neste verão. Nos próximos dias, o casal Mari e Daniel Braga retorna a Brasília já para os preparativos da 6ª edição do Hidden no Distrito Federal, que virá cheio de novidades. Três lugares no Plano Piloto estão na disputa para sediar o evento.

CONFETE E SERPENTINA

Já tem data marcada a 2ª edição do Bailinho Casapark. A garotada poderá se divertir no dia 3 de fevereiro com o DJ Marshmellow. Na ocasião também haverá camarim fashion com pintura de rosto, pista de dança colorida e jogo Just Dance. Os ingressos solidários custam R$ 5,00 e devem ser adquiridos pelo Sympla.

BOA MÚSICA

Fernando Bocão, cantor e compositor goiano radicado em Brasília, começa 2024 dando continuidade ao lançamento do EP Sem Máscaras, trabalho que marca seu retorno profissional ao mundo da música. Ontem, no seu aniversário, ele apresentou às plataformas digitais a Canção do Despertar, 4º single do EP que conta com seis faixas.

Foto: Arquivo Pessoal