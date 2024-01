Aniversário em família, emoções e pausa definitiva entre os destaques da coluna

Um dos nomes mais queridos e respeitados do circuito social do Distrito Federal, e também do Rio, onde, ao lado do marido José Celso, possui um belíssimo apartamento no icônico Edifício Cap Ferrat, em Ipanema, Ana Maria Baeta Valadares Gontijo (foto) foi a aniversariante de ontem. Ana Gontijo, como é carinhosamente chamada pelas amigas, festejou a data na intimidade da família com almoço, recebendo o carinho das filhas, das netas e da mãe, dona Neusa, que no próximo mês comemora 103 anos de vida. Ana pretende festejar o seu aniversário nas próximas semanas, recebendo as amigas para um caprichado evento.

FEIJÃO…

O restaurante Rubaiyat Brasília esteve movimentado no último sábado, dia de sua tradicional feijoada. Almoçavam por lá o empresário Lourenço Peixoto e a esposa Rosália, o empresário Fabiano Cunha Campos com a mulher Luciana, os filhos e o genro Vitor Villela, o procurador Denilson Gonçalves com o relações-públicas Tiago Correia, o engenheiro Wellington Marques e o empresário Danilo Côrtes com a sua Luciana.

…MARAVILHA

Também no sábado, com feijão-preto e caipirinha, muito sol e calor, estavam presentes o ex-presidente da OAB-DF, Francisco Caputo, conhecido como Kiko, o ex-advogado Geral da União, Álvaro Ribeiro da Costa, a juíza federal aposentada Maria de Fátima Costa, a empresária Marcela Czarneski, o cirurgião plástico Fábio Cunha e o médico Mauro Rosa, além do jovem empresário Niko Venâncio.

SAVE THE DATE

Já começaram a ser enviados os save the date do casamento do empresário Wonder Jarjour com Daniela Medeiros. O sim está marcado para o dia 4 de maio, no Santuário Dom Bosco. A festa, no Espaço da Corte, promete ser animada e com toque árabe, assim como todos os casamentos da família Jarjour, de empresários pioneiros em Brasília com muita história no DF.

EMOÇÕES

Com ingressos esgotados para o show do cantor Roberto Carlos no dia 16 de março, aqui em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, os fãs do rei podem comemorar a abertura de um show extra no dia seguinte, 17, às 19h. Em um cenário de muitas emoções, Roberto segue sendo sucesso entre várias gerações dentro e fora do Brasil. O show promete ficar na memória do público com uma apresentação inédita e impecável.

PAUSA DEFINITIVA

Sergipano de nascimento e pernambucano de coração, o jornalista João Alberto, veterano colunista do Diário de Pernambuco, decidiu aposentar-se do jornalismo. Após 60 anos de atuação na comunicação, sendo 55 no jornal pernambucano, onde mantinha uma prestigiada coluna diária, além de programa na televisão local e um blog e perfil no Instagram de notícias.

ENEM DOS…

O edital do Concurso Público Nacional Unificado, que deve selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos, foi publicado no Diário Oficial da União e promete inovar. Está prevista uma única inscrição que será válida para o processo seletivo de múltiplos órgãos. Outra novidade envolve a busca pela “igualdade de oportunidades de acesso” aos cargos públicos efetivos.

…CONCURSOS

Para que mais pessoas possam participar da prova sem a necessidade de fazer grandes deslocamentos, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Cesgranrio irão aplicar a prova em 220 cidades. O concurso será modelo Enem e a previsão é de que mais de 2 milhões de pessoas se inscrevam. A remuneração pode chegar até R$ 30 mil mensais.

Foto: Arquivo Pessoal