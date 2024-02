Aniversário e conexão Nova York e Manaus entre os destaques da coluna

Segunda-feira de Carnaval especial para a primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha (foto), que completa neste dia 12 de fevereiro mais um ano de vida. A comemoração será intimista, em clima de descanso, na paradisíaca Fernando de Noronha, onde Mayara brinda em família o aniversário e aproveita para recarregar as energias no feriadão carnavalesco. Um pouco de sossego antes de retornar para Brasília, onde dará prosseguimento aos inúmeros projetos filantrópicos comandados no DF e que contam com o apoio do governador Ibaneis Rocha.

DUPLA HOMENAGEM

Logo após o Carnaval, a médica cardiologista Margarita Coronel Bazzano abre a sua cobertura em Brasília para um jantar em homenagem à amiga de longa data, a médica oncologista Luci Ishii. Na ocasião, será celebrado o aniversário de Luci e o aplaudido trabalho social desenvolvido por ela na Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com Câncer (Abac-Luz).

SOL DE VERÃO

O Carnaval carioca, que este ano levou uma grande quantidade de brasilienses ao Rio de Janeiro, está sendo de muito sol e mar, diferente de anos anteriores, quando o período foi de chuva e céu nublado. Sol de verão que está levando recorde de público às ruas da cidade nos muitos blocos que estão saindo e sendo acompanhados por multidões em clima de descontração.

SEM CONFETE

Embaixadores estrangeiros que costumam passar o Carnaval na capital lamentaram a ausência dos desfiles das escolas de samba brasilienses. Muitos deles costumam assistir aos desfiles nos camarotes da Secretaria de Turismo. Desfiles agora só pela televisão, acompanhando as agremiações que enfrentam a passarela da Sapucaí.

DELÍCIAS NO…

O Aeroporto Internacional de Brasília está lançando a 1ª edição do AeroBSB Gastro Week, com a participação de 22 restaurantes e lanchonetes do terminal brasiliense. Cada um deles selecionou produtos, criou combos e até pratos especiais feitos exclusivamente para a ação, com descontos entre 10% e 35%. Os passageiros e visitantes que passarem…

…AEROPORTO

…pelo terminal brasiliense até o dia 18 deste mês poderão garantir os descontos e ainda ganhar uma hora de estacionamento grátis ao comprar um dos produtos do AeroBSB Gastro Week. A iniciativa tem como objetivo divulgar as opções gastronômicas do Aeroporto de Brasília e criar experiências para quem passar pelo terminal no DF durante este período de alta temporada.

LÁ E CÁ

O deputado federal Átila Lins esteve em Nova York, Estados Unidos, representando a Câmara dos Deputados na Audiência Parlamentar Anual da União Interparlamentar – UIP, nas Nações Unidas – ONU. O decano da Câmara dos Deputados e vice-presidente da UIP, grupo brasileiro, integrou a delegação brasileira que debateu sobre o tema “Acabar com os conflitos: receitas para um futuro pacífico.”

Já o empresário Átila Albuquerque Filho estava a milhares de quilômetros do pai. Representando a mãe, a empresária Rita Lins, ele esteve em Manaus para o evento de lançamento da contagem regressiva da reinauguração do icônico Hotel Tropical, agora chamado Tropical Hotel Amazônia, comprado e reformado pelo Grupo Fametro, do qual Rita é sócia. A grandiosa inauguração será no Réveillon de 2025.

BALADINHA

A sexta edição da badalada festa Arca de Noé aterrissa na capital no dia 13 de abril. O brasiliense já pode se preparar para curtir muita música, com DJs de várias partes do Brasil com um repertório diverso, que vai do hip hop ao pop, e do funk à eletrônica. Além do já tradicional parque de diversão, contará com inúmeras performances que ocorrerão na noite. O local da festa ainda é segredo.

CAMAROTE

A Billboard Brasil, em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA), está com um espaço exclusivo no Camarote Rio Carnaval no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Durante os seis dias de desfiles das escolas cariocas, artistas, jornalistas e influenciadores digitais estarão marcando presença no disputado local.

POIS É

Estelionatário de Brasília, que hoje atua na Câmara dos Deputados, após enganar e tomar dinheiro de empresários de Brasília e de outros estados do país, está circulando no Carnaval do Rio. Marcando presença nos camarotes e festas mais caras da temporada. Há quem diga que ele está pagando tudo com o dinheiro dos golpes que deu.

NAS…

O Grupo R2 idealizou neste Carnaval, o projeto Carnavoou. Com influenciadores digitais a bordo, um Boeing 737 executivo tem no trajeto cinco cidades em cinco dias, mostrando o que o Brasil tem de mais rico e juntando os melhores carnavais do país em um só voo, com serviço de bordo, traslado, hotel, segurança, música e muita diversão.

…ALTURAS

A jornada inclui Brasília, Salvador, Recife, Rio e São Paulo. Entre os passageiros, Sarah Andrade, Gabriel Santana, Sarah Aline, Gabi Lopes, By Pamella, Laddy Nada, Nicole Louise, Cela Lopes, Fábio Marxx, Agatha Braga, Tokinho, Alexandrismos, Carol Paiffer, Matheus Pasquarelli, Mário Portella e Jéssica Marisol, entre outros nomes.

Fotos: Wesley Carvalho e Arquivo Pessoal