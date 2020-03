Aniversário de Moema Leão e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE 

ANIVERSARIANTE DESTA TERÇA-FEIRA, MOEMA LEÃO COMEMORA A DATA AO LADO DA FILHA VALÉRIA LEÃO E DEMAIS FAMILIARES

Aviso

O Instagram está apresentando um selo em postagens fake. O aviso diz quando o vídeo postado é falso. Logo na capa vem a informação de que se trata de informação fake, checada por verificadores de fatos independentes.

Sem festa

A Embaixada de Bangladesh emitiu um comunicado avisando que, devido à atual situação do covid-19, a celebração da data nacional do país, que seria realizada no dia 26 de março, foi adiada, para uma data ainda a ser definida.

Afetando…

E o efeito coronavírus começa a fazer estragos no mercado internacional. De acordo com a empresa IDC, indústria de consultoria de dados econômicos, as vendas para dispositivos móveis pode sofrer uma queda de 20%.

…a economia

De acordo com a empresa, como quase 100% dos aparelhos são fabricados na China, o Brasil será afetado pois a nação chinesa está diminuindo o número de produção, o que aumentaria a demanda e diminuiria a oferta.

É o amor

Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), o ex-deputado Renato Rainha está de romance com uma bela advogada. Ele e Cláudia Macedo estão namorado há um mês. A comemoração foi em Pirenópolis.

O turismo…

Cerca de 85% dos viajantes brasileiros estão cancelando suas viagens em março por conta do coronavírus. Isso faz com que as empresas aéreas, hotéis e agências de turismo comecem a entrar em contingência.

…também…

Porém, entidades — entre elas a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) e demais corporações — têm se reunido a fim de pedir um posicionamento mais preciso para o Ministério do Turismo.

…sofre

O motivo? Um plano para evitar uma crise geral. O governo federal tem sinalizado que tomará providências para que grandes empresas não quebrem com a crise. E as empresas pequenas e os profissionais liberais?

Cegonha

Deputado Átila Lins e a mulher Rita estão ansiosos e felizes da vida com a chegada de um neto. Eles serão avós pela primeira vez. O bebê que deve chegar ao mundo em meados de agosto é filho da médica Paula Ângela Lins e do advogado Rodrigo Colela.

Lá…

Em Londres, onde foi visitar a filha Nathalia e o neto Arthur, Lúcia Passarinho disse à coluna que no Reino Unido todos os cuidados estão sendo tomados pelo governo local e população contra o coronavírus.

…e cá

Em Brasília, o ministro Aldir Passarinho Júnior seguiria na próxima semana para o Londres para se encontrar com a família. Mas por conta da pandemia acabou ficando na capital, aguardando a o retorno da esposa Lúcia.

Stop

A gigante dos cruzeiros marítimos Royal Caribbean, dona dos maiores transatlânticos do planeta, parou todos os seus cruzeiros pelo mundo, até o dia 11 de abril. O motivo não poderia ser outro: o surto de coronavírus pelas nações.

Fotos: César Rebouças e Miguel Sá