Anitta faz disparar número de títulos de eleitores entre os mais jovens em SP

A campanha promovida pela cantora Anitta para que jovens de até 17 anos tirem o título de eleitor é um enorme sucesso. De acordo com dados do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo, 45.220 pessoas desta faixa etária se alistaram na Justiça Eleitoral, representando um aumento de 31,3% na comparação com fevereiro. Até o fim de fevereiro eram cerca de 144.631 eleitores com menos de 18 anos, já em março a quantidade de títulos emitidos saltou para 189.851.

O prazo para emitir ou até mesmo regularizar a situação do título de eleitor vai até 4/5 e poderá ser realizado totalmente pela internet. Entre os documentos necessários para a emissão do título, os brasileiros precisam tirar uma selfie segurando um documento de identificação; comprovante de residência atualizado e certificado de quitação de serviço militar, para homens entre 18 e 45 anos. Vale lembrar que o primeiro turno ocorre em 2/10 e segundo turno em 30/10.

Foto: Reprodução