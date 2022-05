Amigas para sempre, retratada por Warhol e arte em foco na coluna de hoje

MÉRITO…

Em solenidade realizada no Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal, ontem, o governador Ibaneis Rocha entregou a Medalha do Mérito Policial Civil Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira aos desembargadores Angelo Passareli e Sérgio Rocha, do TJDFT; e José Jacinto Costa Carvalho, corregedor da Justiça do DF.

…POLICIAL

O presidente do TJDFT, o desembargador Cruz Macedo, também foi agraciado com a medalha (a maior honraria da instituição), mas não pode comparecer à cerimônia. Além da alta administração do Tribunal, também receberam a medalha os magistrados Luis Martius Bezerra Júnior, Pedro Yung-Tay Neto e Ben-Hur Viza.

AMIGAS PARA SEMPRE

A advogada Carla Lobo abriu a casa no Lago Sul para um almoço descontraído e caprichado em comemoração ao aniversário da amiga de longa data Anna Paula Fonseca. Encontro para um pequeno grupo de convidados. Todos puderam brindar a vida da aniversariante, que em breve segue em viagem com o namorado, João Jacques Freitas, para o Marrocos.

Carla Lobo com a amiga homenageada Anna Paula Fonseca

A tarde teve toque baiano no cardápio. Como entrada torta de salmão e caviar preparada pela Sweet Cake e um saboroso bobó de camarão como prato principal preparado pela cozinheira da casa, Eduarda, que ganhou elogios. Para refrescar o calor da tarde, doses generosas do champanhe Taittinger tendo a bela vista da Ponte JK e do Lago Paranoá.

A aniversariante entre as irmãs Auristela e Cristiane Constantino

DECOLANDO

Por incrível que pareça, quem pretende comprar um jatinho particular está enfrentando fila por conta da procura. Hoje o Brasil tem 16 mil aeronaves privadas, tendo a aviação executiva alcançado a receita de R$ 6,12 bilhões em 2021, em um crescimento de 9%. Este ano o aumento pode chegar a 18% comparado com 2021.

ABERTURA

O primeiro terminal de uso privado de contêineres do estado do Amapá, iniciará suas atividades em breve no Porto de Santana. A Tecnocap, inicialmente, poderá movimentar cerca de três mil contêineres por mês em um pátio de 18 mil metros quadrados, com capacidade para armazenar até 1.300 contêineres.

RETRATADA POR WARHOL

Muito se falou sobre o quadro retratando a atriz Marilyn Monroe pintado pelo saudoso e genial Andy Warhol, leiloado pela fortuna de US$ 195 milhões, nos Estados Unidos, tornando- se a obra mais cara do século 20. Pois não foi só a estrela de cinema que se tornou um mito no mundo que teve o privilégio de ser retratada pelo artista.

Andy Warhol também usou o seu talento para retratar dois brasileiros ilustres: o jogador Pelé e a baronesa Sylvia Amélia de Waldner (foto), brasileira radicada na França, casada com o barão francês Gérard de Waldner. Apreciadora de arte, se dividindo entre Brasil e França, Sylvia Amélia mantém até hoje o quadro em seu acervo.

EM FORMA

A Life Fitness, líder global em equipamentos de fitness comerciais, apresentou na semana passada a E-Club, academia dentro do Colégio Everest, com aparelhos de última geração da marca. O espaço para as atividades físicas conta com 1.998 m², sendo 1.000 m² de área aberta, incluindo quadras de futebol e piscina olímpica.

ARTE EM FOCO

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, o secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, e a diretora das escolas Kingdom School em Brasília, Alice Simão, convidam para coquetel na escola do Lago Sul, dia 18, em homenagem ao artista plástico e escultor Carlos Bracher, que apresentará o seu mais recente projeto.

Fotos: César Rebouças e Sebastião Marinho