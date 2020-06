Alunos da Escola das Nações de Brasília ganham formatura no Cine Drive-in

PUBLICIDADE

Crianças do 5º ano do Ensino Fundamental I da Escola da Nações de Brasília ganharam formatura, repeitando os novos tempos de isolamento social, no Cine Drive-in. O evento foi iniciativa das mães Daniela Fonseca, Cecília Machado e Lalinka Hoffmann, entre outros nomes. Cada família customizou o carro, como forma de homenagear o aluno formando.

O início da formatura foi marcada por uma homenagem emocionante em forma de retrospectiva através do yearbook, rendendo muitos aplausos. A mãe Isabela e os formandos Natan e Fernando cantaram três músicas. Na sequência, foi feita uma sessão de cinema. Um desfile de carros customizados, caprichados por sinal, também esteve no roteiro do encontro.

Fotos: Arquivo Pessoal