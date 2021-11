Almoço para Michel Temer, toque oriental, diplomacia e casamento

O ex-presidente Michel Temer foi homenageado com um almoço na casa da empresária paulistana Marly Mansur, no Morumbi, em São Paulo. Na ocasião, Temer foi recebido como o mais novo confrade da Caves Confraria de Vinhos, na presença do empresário Fauzi Hamuche, presidente da entidade. O encontro contou com a presença de inúmeros empresários, advogados, formadores de opinião e também autoridades da capital paulista.

Advogado Cristiano Zanin

No cardápio do almoço, destaque para as iguarias típicas da culinária árabe preparadas no capricho pelas banqueteiras Vera e Ana Luiza Nassif. Uma pequena homenagem ao ex-presidente que é de origem libanesa. No breve discurso que fez na tarde, Michel Temer agradeceu a acolhida que teve no evento e o convite para integrar a confraria de vinhos. Palavras ouvidas com atenção e aplaudidas pelos mais de 200 convidados presentes.

Gustavo Reis e Ana Karin Andrade com o ex-presidente Temer

ENCONTRO

O presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista/DF), Lysipo Gomide, se reuniu com o ministro chefe da Seção Econômica Comercial da Embaixada da Argentina, Rodrigo Bardoneschi. O país é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. No encontro foram discutidas inúmeras ações para o intercâmbio comercial, em especial com o DF.

TOQUE ORIENTAL

O Festival do Japão terá edição adaptada à pandemia, de 5 a 7 deste mês, no Clube do Congresso. Em novo formato e às margens do Lago Paranoá, será agora a Feira do Japão com o melhor da gastronomia japonesa, além de apresentações, feiras e a cerimônia Tooro Nagashi, que lançará ao Lago lamparinas flutuantes em homenagem às vítimas da covid-19.

DIPLOMACIA

O embaixador da Turquia no Brasil, Murat Ates, comemorou a data nacional do país na presença de jornalistas de Brasília em um almoço na residência oficial da embaixada, oferecido para a Abrajinter. Na ocasião, o diplomata destacou em seu discurso a importância que a cooperação internacional tem na luta contra o terrorismo, que precisa ser ainda mais reforçada.

BOSQUE

O Pátio Brasil preparou uma decoração de Natal que promete surpreender este ano. De 7 de novembro a 6 de janeiro, quem passar pela Praça Central do shopping vai se surpreender com um lindo bosque nevado, que tem também uma pista de patinação de gelo. A inauguração da decoração de Natal do mall está programada para o próximo dia 7, às 14h.

CASAMENTO

O empresário brasiliense Victor Reis oficializa a sua união com a estudante Aline Braga no próximo dia 19. A bênção religiosa seguida de festa terá como cenário o espaço de eventos Villa Giardini, no Setor de Mansões do Lago Norte. O casal está em Portugal, para uma série de compromissos profissionais de Victor e retorna exclusivamente para o casório.

POR AQUI

Quem deu um rasante por Brasília na semana que passou foi Alessandra e Lázaro Gomes Júnior. Lázaro, que é advogado, veio para uma série de reuniões na capital ao lado da mulher, que é empresária. O casal foi recebido em sua rápida passagem pela cidade para um jantar tendo como anfitriões o ex-senador Francisco Escórcio e a esposa Alba.

ARQUITETO

A Kit House e a Tektons armam encontro para apresentar o Living Gourmet, ambiente assinado pelo Studio Gontijo, das arquitetas Gabriela Gontijo e Mariana Hummel. O coquetel acontece hoje, às 20h, no espaço localizado na Casa Cor Brasília, na 904 Sul. O Living integra cozinha e sala de estar com um enorme e bem cuidado jardim repleto de elementos naturais.

