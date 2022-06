Almoço para as geminianas, noite de posse e saúde em foco na coluna de hoje

Recém-chegada de Veneza, na Itália, onde comemorou a chegada de seu aniversário junto com o marido, o escritor Roberto Crema, a empresária Mércia Crema continuou as comemorações também em Brasília, ao retornar, em sua casa no Lago Sul.

Cleucy Oliveira e a irmã Claudia Meireles

Mércia recebeu cerca de 40 convidadas para brindar a sua nova idade e também os aniversários das amigas geminianas de seu grupo da Academia Bodytech: as empresárias Soninha Lim, Lúcia Toller, Daniela Kniggendorf e Letícia Cunha. Todas ganharam um bolo especial.

Beth Mattos e Flávia Toledo na comemoração

No cardápio da tarde, iguarias da cozinha peruana preparadas pelo chef da Pousada dos Pireneus, em Pirenópolis, Maurício Marques. O chef peruano Marco Espinoza deu um treinamento especial para a equipe de cozinheiros da pousada de Mércia.

Quem marcou presença na tarde pôde degustar delícias como o festival de ceviches e o peixe ao molho de baru. Tudo regado a espumante com rótulo da Pousada do Pireneus, da Vinícola Zanella, da Serra Gaúcha. O músico Tiago Siqueira animou o encontro.

NOITE DE POSSE

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, recém-eleito para a gestão do quadriênio 2022-2026, recebe convidados hoje, para a cerimônia de posse seguida de jantar da nova diretoria da Fecomércio, no Dúnia City Hall.

ELAS MERECEM

A pianista Jaci Toffano e a bailarina Gisele Santoro receberão uma homenagem especial na próxima sexta-feira, no Parlamundi da LBV. Elas serão agraciadas com o Troféu Cláudio Santoro, pela Academia de Letras e Música do Brasil – ALMUB. Homenagens merecidas.

SAÚDE EM FOCO

A pandemia e o caos no sistema de saúde fizeram com que muitos brasileiros optassem pela segurança dos planos de saúde, mesmo com o alto custo deles. De 47 milhões de brasileiros em 2020 saltou para 49,4 milhões este ano, de acordo com dados da ANS.

SOIRÉE

Helene Eddé, Françoise Ducos, Eduardo Rosa e Marie Saint Bris no encontro

A francesa Helene Eddé ofereceu um jantar para trinta convidados, ontem, na sua casa em Paris para comemorar o diploma de pós-master concertista em flauta transversal do amigo brasileiro Eduardo Rosa, formado pela Escola de Música de Paris. Edu está radicado na França há anos.

VAMOS…

Cerca de 200 estudantes do Ensino Médio de escolas públicas do Paranoá, Santa Maria e Gama participam nos dia 4, 5 e 6 de julho de uma sessão de cinema no Espaço Itaú, do CasaPark. A ação faz parte do projeto “Vamos ao Cinema 2022”.

…AO CINEMA

O encontro, que promove formação em audiovisual para os estudantes nas unidades públicas de ensino do DF, conta com o patrocínio da Oi, pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

