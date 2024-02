Almoço no Piselli, matagal, água em foco e presença entre os destaques da coluna

MATAGAL

Alô, alô senhor administrador de Águas Claras, Mário Henrique Furtado Rocha de Sousa. A cidade está puro mato em alguns espaços. Não seria conveniente em tempos de chuva e com os casos crescentes de dengue assustando os brasilienses, intensificar o trabalho de roçagem e a fiscalização dos terrenos vazios da região?

ÁGUA…

Depois da Estação Galeria do metrô e do Complexo Cultural de Planaltina, a exposição Água é Vida, patrocinada pela Embaixada dos Países Baixos, faz sua última parada no Complexo Cultural de Samambaia, onde ficará aberta ao público até o dia 8 de março, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

…EM FOCO

A mostra, que está sendo aberta nesta terça-feira, apresenta cerca de 19 fotografias de diferentes partes do mundo que registram cenas de desrespeito ao meio ambiente e coloca em discussão a poluição e escassez, desse bem tão precioso em nossa vida, que é a água. Tema muito interessante e atual.

PRESENÇAS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-presidente Michel Temer confirmou presença no evento de posse da nova diretoria da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo (APESP). Além de Temer, também foram convidados os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e André Mendonça. O ex-ministro Carlos Ayres Britto também confirmou.

CATÓLICOS…

Vem aí a 3ª edição do Louva Piri, celebração da fé com grandes nomes da música cristã em Pirenópolis, Goiás, nos dias 16 e 17 de março. O evento promete unir diferentes vertentes da fé em uma atmosfera de celebração e música. A organização reservou uma noite para o público católico e outra para os evangélicos.

…EVANGÉLICOS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tudo com shows das cantoras Eliana Ribeiro e Isadora Pompeo, referências na música gospel. O Louva Piri surge para incrementar ainda mais as celebrações da Semana Santa. São pelo menos dois séculos de tradição religiosa nesse período do ano quando a cidade se transforma em palco para diversas manifestações de fé.

ENCONTRO

Por ocasião do Dia do Estado da Sérvia, o embaixador sérvio no Brasil, Aleksander Ristic, recebe convidados na Embaixada da Sérvia em Brasília, na Avenida das Nações, para um almoço especial. Encontro que promete reunir o corpo diplomático da capital, bem como jornalistas e formadores de opinião da cidade.

ATAREFADO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O dia será de maratona para o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso. Ele participa de oito eventos e audiências hoje. Entre eles, a cerimônia de posse de conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 1ª Sessão Ordinária de 2024 do CNJ, além do coquetel em homenagem aos novos membros do Conselho.

TALHERES

O jantar de lançamento da 29ª edição da Restaurant Week em Brasília já tem local definido. Será na Casa Baco, no Shopping Casapark, nesta quinta-feira. Entre os convidados do encontro que apresentará detalhes do festival gastronômico estão os organizadores, a imprensa e influenciadores do quadradinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LIVRO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É por meio da frase Priorize Deus, que o escritor, pastor e ex-jogador de futebol profissional, Michel Simplício, apresenta o lançamento de seu livro. Publicada pela Editora Vida, a obra conta com 366 devocionais, sugestões para orações diárias, um plano de leitura bíblica orientado e espaço para anotações.

Foto: Arquivo Pessoal