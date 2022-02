Almoço no Itamaraty, corrida eleitoral, posse no TST e ensino suíço na coluna

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi homenageado na tarde de ontem pelo Ministério das Relações Exteriores. A cerimônia, que contou com a presença da ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, foi marcada pela condecoração do senador, que recebeu a Comenda Grã-Cruz da Ordem do Rio Branco.

A homenagem foi seguida de um caprichado almoço no Palácio do Itamaraty, tendo como anfitrião do encontro o ministro das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto França. A tarde contou com a presença do ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, do senador Alexandre Silveira, e de outras autoridades de destaque.

CORRIDA ELEITORAL

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro segue colecionando polêmicas com repercussão na imprensa e nas redes sociais, o ex-presidente Lula, que deve ser candidato nas eleições de outubro, segue costurando apoios e visitando lideranças políticas do Brasil. O próximo que está na agenda do petista para uma visitinha é o ex-presidente Michel Temer.

POSSE NO TST

O ministro Emmanoel Pereira (foto) toma posse no próximo dia 16 como presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Também serão empossados a ministra Dora Maria da Costa, como vice-presidente do TST e do CSJT, e o ministro Caputo Bastos, como corregedor-geral da Justiça do Trabalho. A cerimônia será transmitida no canal YouTube do tribunal.

POR AQUI

Quem está dando um rasante por Brasília é o ator Rainer Cadete, o Visky de Verdades Secretas. Ele veio visitar a mãe, dona Ronalda, que mora em Vicente Pires e é a sua grande incentivadora na carreira. Na tarde de ontem, a família escolheu almoçar na churrascaria Steak Bull e circular pela cidade, onde o ator aproveita as férias.

LEMBRANÇAS

Em homenagem a dona Sarah Kubitschek, o pioneiro advogado Marinaldo Guimarães escreveu um artigo intitulado Tributo a Dona Sarah Kubitschek. “Foi uma homenagem pela maneira que ela, de forma brilhante, ajudou Brasília, tanto no cenário nacional como internacional, a crescer e se transformar em Patrimônio da Humanidade”, disse Marinaldo à coluna.

ENSINO DO FUTURO

O tradicional internato suíço Institut Auf Dem Rosenberg, localizado em St. Gallen, está se tornando a primeira escola do mundo a oferecer aos estudantes a qualificação HumaniX®, que treina as capacidades cognitivas e de alfabetização dos alunos ao seu ambiente de aprendizagem holístico e individualizado.

O internato suíço Institut Auf Dem Rosenberg, em St. Gallen

A novidade chega para ajudar os estudantes a dominarem os desafios do século 21 em coexistência com máquinas inteligentes. A escola, que costuma receber jovens de todo o mundo, inclusive de Brasília, quer revolucionar o sistema educacional e incentivar os alunos a adotar os benefícios da tecnologia desde cedo.

NA CORTE DOS…

O Itamaraty saudou através de uma nota a posse de Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch no cargo de juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos (mandato 2022-2027). A solenidade foi realizada na segunda-feira na sede do tribunal, em São José da Costa Rica. De acordo com a nota, a eleição de Rodrigo reflete o compromisso brasileiro…

…DIREITOS HUMANOS

…com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e com a promoção e a proteção dos direitos humanos na região. É a terceira vez que um brasileiro ocupa assento no tribunal, instituído pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969, em funcionamento desde 1979. A posse ganhou grande repercussão.

Fotos: Fellipe Sampaio e Arquivo Pessoal