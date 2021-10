Almoço intimista, repercutindo, giro europeu, preparativos e disputado

REPERCUTINDO

Causou repercussão no país, em especial nos veículos de comunicação e nas redes sociais o fato do deputado federal Israel Batista, que diga-se de passagem é um dos parlamentares mais bem avaliados do Distrito Federal, ter falado publicamente pela primeira vez sobre ser gay. Não causou surpresa para a família nem para os amigos que sempre souberam e respeitaram a orientação sexual.

GIRO EUROPEU

Dando uma pausa na agenda de trabalho, a advogada Vera Carla Silveira seguiu para Europa, ao lado do marido, o desembargador Eustáquio Silveira, após um ano e meio sem viajar para o exterior. No Velho Mundo, em Sevilha, Vera ficou encantada com o hotel onde o casal está hospedado. É o luxuoso Hotel Alfonso XIII, onde foram gravadas cenas de Games of Thrones.

ARTE INFANTIL

Para o dia Dias das Crianças, o CCBB Educativo promove hoje uma Sessão Miúda ao ar livre. Trata-se de uma exibição de curtas metragens produzidos coletivamente pelas próprias crianças que participaram das oficinas de arte, do Lugar de Criação, nos meses de julho e agosto. Uma proposta de cineclube para os pequenos que gostam de cinema, arte, história, fantasias e imaginação.

INCLUSÃO

Falando em CCBB, por lá ocorrerá “Assim Vivemos- Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência”, em formato híbrido, com sessões presenciais e virtuais, de 26 de outubro a 14 de novembro. A mostra contará histórias das mais diversas deficiências. As sessões terão entrada franca e os filmes com audiodescrição e legendas LSE (para surdos), e intérprete em libras.

DESEMPENHO

De olho nos desempenhos dos aliados no Congresso Nacional, o Governo Federal está de olho no médico cardiologista e geriatra Luiz Ovando, deputado federal pelo Mato Grosso do Sul. É dele uma das performances mais comentadas da Comissão de Seguridade Social e Família. Aos 70 anos, Ovando é maratonista e também conhecido por ser fluente em inglês e espanhol.

PREPARATIVOS

Dividindo-se entre a casa do Lago Sul em Brasília e o apartamento da Delfim Moreira, no Rio, junto com o marido, o advogado Marcos Joaquim Alves, Mayra Perin iniciou os preparativos para a comemoração dos seus 40 anos, em fevereiro do próximo ano. Com a aceleração da vacinação no Brasil, ela promete comemorar as quatro décadas com uma super festa na capital federal.

DISPUTADO

O deputado federal Hildo Rocha é um dos parlamentares mais consultados pelos colegas em temas de empreendedorismo , tributários e econômicos. Sob sua mesa estão diversos projetos que ajudam a alavancar temas importantes para o Brasil. O deputado que representa o estado do Maranhão foi um dos que se recuperaram da Covid-19, no ano passado. Ele ficou por dias na UTI de um hospital.

MOSTRA

Sete séculos após a sua morte e por ocasião da Semana da Língua Italiana no mundo, Dante Alighieri terá a sua vida e obra celebradas por uma exposição especial montada no Salão Negro do Congresso Nacional. A mostra “Dante 700 anos: os olhos de Beatriz” será inaugurada no próximo dia 19, às 17h30, e ficará aberta à visitação pública de 20 de outubro a 17 de dezembro.

Foto: César Rebouças