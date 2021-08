Almoço em Sampa, selvageria no Lago Sul, gastronomia e esclerose

CENA…

Após atropelar propositalmente depois de uma discussão no trânsito a advogada Tatiana Matsunaga,no Lago Sul, ontem, o advogado Paulo Ricardo Milhomem, de 40 anos, foi preso em flagrante. Ele foi autor de uma cena de selvageria, que deixou muita gente revoltada com tamanha barbaridade.

Tatiana está em estado extremamente grave no Hospital Brasília, no Lago Sul. Ela teve que passar por uma cirurgia para conter a pressão no crânio, decorrente de uma traumatismo craniano sofrido no momento do brutal atropelamento flagrado pelas câmeras de segurança das proximidades.

O caso está sendo investigado pela 10ª Delegacia de Polícia. Após o crime brutal, Paulo Ricardo Milhomem se apresentou acompanhado de um advogado. Preso em flagrante por tentativa de homicídio ele passará por audiência de custódia amanhã. Que fique preso pela tragédia que cometeu.

Não podemos tolerar crimes como esse, de homens covardes que tentam contra a vida de mulheres indefesas. Tatiana está internada correndo risco de morte por conta de pessoas sem nenhum respeito pela vida e pelo próximo. Que o peso da lei caia sobre esse ser, causador de dor e sofrimento.

A edição de agosto da revista Casa Vogue destaca como a pandemia transformou a vida dos chefs conceituados Janaína e Jefferson Rueda, responsáveis pelo Bar da Dona Onça e pela A Casa do Porco, em São Paulo, que passaram a cultivar ingredientes diretamente no sítio da família, no interior paulista.

Aos poucos a moda de Brasília volta ao cenário. O Collections Brasília promete movimentar o segmento, com um novo formato e regência de dois craques do setor: Walquiria Pereira Aires, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário do DF (Sindiveste), e o jornalista e consultor Fernando Lackman.

No Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, em 30 de agosto, a editora Martin Claret promove uma live especial, às 20h, com Marina Mafra, autora de “Derepente, Esclerosei”, com a mediação da jornalista Bárbara Saryne pelo perfil @editoramartinclaret. Vale a pena conferir o assunto.

Com o tema Infraestrutura, Grandes Empresas e Moradias, Trinômio de Sucesso das Regiões Modernas, o empresário Claudio Castro participa dia 27 de mesa-redonda no II Fórum de Soluções do Porto Maravilha, no Novotel. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, estará presente no encontro.

Foto: Marcelo Chaves