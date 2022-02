Agenda cheia, a voz da sabedoria, plumas e paetês e bons frutos na coluna do dia

A ministra do STF, Cármen Lúcia (foto), irá proferir palestra em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O encontro, no dia 7 de março, será em formato de videoconferência. O convite foi formulado pela presidente do TRT da 14ª Região, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima.

Já no dia 9 de abril, a ministra estará nos Estados Unidos. Ela participará de uma palestra dentro do Brazil Conference de 2022 no painel Instigando o pioneirismo das mulheres no judiciário brasileiro. O evento acontecerá no Hyatt Regency Cambridge, na cidade de Boston em Massachusetts.

PLUMAS E PAETÊS

Apesar do carnaval carioca ter sido cancelado, quem quiser matar a saudade dos tradicionais desfiles de fantasias de luxo, nos moldes dos que eram feitos no Hotel Glória, poderá fazê-lo no dia 28 de fevereiro, no Hotel Fairmont Rio. Com realização da Incentivo Brasil e Camarote Brasil promete ser sucesso.

VOZ DA SABEDORIA

O ator Lima Duarte gravou depoimento sobre o centenário da Semana de Arte Moderna para a Agenda Tarsila. Em celebração ao centenário da Semana de Arte Moderna, a Agenda Tarsila, plataforma criada pela Secretaria de Cultura de São Paulo, está destacando a importância do movimento para a cultura.

Valentina Fernandes na comemoração de seus 15 anos, com megafesta no Unique Palace tendo ambientação de Valéria Leão Bittar, entre os pais Peter e Haline Fernandes e o irmão Pedro

BONS…

A visita do presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, de acordo com o Itamaraty, teve bons resultados. Os chefes de Estado sublinharam a determinação de fortalecer a parceria estratégica, ampliar o diálogo político e elevar o relacionamento bilateral, com base nos princípios compartilhados…

…FRUTOS

…de respeito à soberania, ao direito internacional e ao Estado de Direito. Reafirmaram também o compromisso em promover um sistema internacional inclusivo, equitativo e representativo, de acordo com os princípios e propósitos da Carta das Nações Unidas, voltado à promoção da paz, democracia e prosperidade.

VERDE QUE TE QUERO VERDE

Em comemoração aos 110 anos da Sociedade Brasileira de Dermatologia e ao Dia do Dermatologista, em 5 de fevereiro, o médico dermatologista Rogério Ranulfo junto com o arquiteto Henrique Bezerra e o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Mauro Enokihara, lançaram com uma ação, o projeto SBD Verde.

Henrique Bezerra, Mauro Enokihara, coronel Moraes, diretor do Forte de Copacabana, e Rogério Ranulfo no momento do plantio da árvore

A iniciativa visa tornar a sociedade de dermatologia sustentável e alinhada com a nova era de sustentabilidade. Na ocasião, foi plantada no Forte de Copacabana, no Rio, uma muda de árvore Pau Brasil, para marcar o início do projeto. Ao longo do ano serão plantadas cerca de 10 mil árvores. Brasília também será contemplada.

CORRIDA TECNOLÓGICA

O iPhone 14 ainda nem foi lançado e a Apple já começou a fazer os testes para fabricar o primeiro aparelho celular da marca dobrável, a exemplo dos últimos aparelhos lançados pela Samsung. Mas para os amantes de tecnologia, é bom ter um pouco de paciência. A novidade somente deve ser materializada no iPhone 15.

BEST SELLER

A escritora de Brasília Quelem Rodrigues conquistou o 3º lugar no ranking dos livros de não ficção mais vendidos no Brasil com a obra As Donas da P*** Toda. Na coletânea, que conta a história de mulheres empoderadas, a coautora narra seu processo de transformação e de superação, a partir de um momento traumático.

Fotos: Plínio Ricardo e Arquivo Pessoal